05 ноября 2024

В Тюменской области выдача ипотеки упала на 28%

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы стали реже брать кредиты на жилье
Тюменцы стали реже брать кредиты на жилье Фото:

В Тюменской области выдача ипотеки снизилась на 28%, по сравнению с результатами за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщают журналисты. Причинами стали рост ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий льготных госпрограмм.  

«Выдача ипотеки в Тюменской области упала на 28%. За девять месяцев 2024 года тюменцы оформили 19 400 жилищных кредитов. Это на 28% меньше, чем годом ранее. Произошло это из-за роста ставок по рыночным ипотечным продуктам, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным госпрограммам», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на данные отделения ЦБ РФ по Тюменской области.

Как ранее писало URA.RU, по итогам октября объемы выдачи ипотеки в сравнении с прошлым годом упадут в среднем на 50%. Такой прогноз давал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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В Тюменской области выдача ипотеки снизилась на 28%, по сравнению с результатами за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщают журналисты. Причинами стали рост ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий льготных госпрограмм.   «Выдача ипотеки в Тюменской области упала на 28%. За девять месяцев 2024 года тюменцы оформили 19 400 жилищных кредитов. Это на 28% меньше, чем годом ранее. Произошло это из-за роста ставок по рыночным ипотечным продуктам, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным госпрограммам», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на данные отделения ЦБ РФ по Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, по итогам октября объемы выдачи ипотеки в сравнении с прошлым годом упадут в среднем на 50%. Такой прогноз давал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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