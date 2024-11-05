В Тюменской области выдача ипотеки упала на 28%

В Тюменской области выдача ипотеки снизилась на 28%, по сравнению с результатами за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщают журналисты. Причинами стали рост ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий льготных госпрограмм.
«Выдача ипотеки в Тюменской области упала на 28%. За девять месяцев 2024 года тюменцы оформили 19 400 жилищных кредитов. Это на 28% меньше, чем годом ранее. Произошло это из-за роста ставок по рыночным ипотечным продуктам, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным госпрограммам», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на данные отделения ЦБ РФ по Тюменской области.
Как ранее писало URA.RU, по итогам октября объемы выдачи ипотеки в сравнении с прошлым годом упадут в среднем на 50%. Такой прогноз давал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
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