Хоккеист из Магнитогорска Малкин вошел в топ рекордсменов НХЛ

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин вошел в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве за один клуб. Об этом 6 ноября сообщили специализированные издания.
«Нападающий „Питтсбург Пингвинз“ Евгений Малкин отметился голом в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Нью-Йорк Айлендерс“. Эта шайба стала 180-й в карьере Малкина, заброшенной при реализации лишнего в составе „Питтсбурга“. Благодаря этому он вышел на 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну команду», — сообщает «Чемпионат.com».
Издание добавляет, что единственными действующими хоккеистами, опережающими Малкина по этому показателю, являются Александр Овечкин (313 за «Вашингтон Кэпиталз») и Стивен Стэмкос (214 за «Тампа-Бэй Лайтнинг»). Всего за карьеру в Питтбурге, начиная с 2006 года, Малкин набрал 1159 очков, при этом забил 502 шайбы.
Помимо гола, в игре с «Айлендерс» Малкин отдал результативную передачу, однако это не помогло его команде победить. «Питтсбург» проиграл по буллитам со счетом 4:3.
Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.
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