05 ноября 2024

Под Курганом поезд сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием поезда
Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием поезда Фото:

Возле перегона Введенское-Курган поезд насмерть сбил женщину. Транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. 

«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту смертельного травмирования женщины поездом. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал транспортный прокурор», — указано в посте.

По предварительным данным, женщина 1985 года рождения пыталась перейти железнодорожные пути вопреки запрещающему сигналу, что привело к ее гибели от приближающегося поезда. В рамках проверки будет оцениваться соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Органы прокуратуры установят все обстоятельства происшествия и примут соответствующие меры в случае выявления нарушений.

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Возле перегона Введенское-Курган поезд насмерть сбил женщину. Транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.  «Транспортной прокуратурой организована проверка по факту смертельного травмирования женщины поездом. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал транспортный прокурор», — указано в посте. По предварительным данным, женщина 1985 года рождения пыталась перейти железнодорожные пути вопреки запрещающему сигналу, что привело к ее гибели от приближающегося поезда. В рамках проверки будет оцениваться соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Органы прокуратуры установят все обстоятельства происшествия и примут соответствующие меры в случае выявления нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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