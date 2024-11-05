Под Курганом поезд сбил женщину

Возле перегона Введенское-Курган поезд насмерть сбил женщину. Транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту смертельного травмирования женщины поездом. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал транспортный прокурор», — указано в посте.
По предварительным данным, женщина 1985 года рождения пыталась перейти железнодорожные пути вопреки запрещающему сигналу, что привело к ее гибели от приближающегося поезда. В рамках проверки будет оцениваться соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Органы прокуратуры установят все обстоятельства происшествия и примут соответствующие меры в случае выявления нарушений.
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