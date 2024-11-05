В Челябинской области выросла площадь зараженных вредителем земель

В Челябинской области вдвое увеличилась площадь зараженных горчаком земель. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, размер в 2024 году увеличился с 7,8 тысячи га до 15,8 тысячи га.
«На основании результатов проведенного мониторинга служба установила девять новых карантинных фитосанитарных зон на площади 15,7 тысяч гектаров. Причем одна зона установлена по золотистой картофельной нематоде, две зоны — по повиликам, шесть зон — по горчаку ползучему», — заявили в Россельхознадзоре.
Согласно данным мониторинга, наибольший рост произошел в Брединском, Октябрьском и Троицком районах, где были зафиксированы новые очаги распространения горчака. Также было отмечено разрастание вредителя в буферных зонах ранее установленных карантинных зон.
Результатом мониторинга может стать негативное влияние на экспортный потенциал региона. Страны-импортеры могут изменить условия допуска челябинской сельскохозяйственной продукции на свои рынки, включая действующие контракты. Чтобы исправить ситуацию, в Россельхознадзоре предложили создать в регионе программу, направленную на товаропроизводителей, которые ведут деятельность на зараженных землях и вынуждены бороться с вредными растениями.
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