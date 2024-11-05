Мэрия Екатеринбурга второй раз пытается найти поставщика автобусов-гармошек

06 ноября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Новые автобусы-гармошки оценили в 520 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский «Гортранс» во второй раз объявил конкурс на поставку автобусов-гармошек и стандартных больших автобусов после того, как первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников. За все автобусы власти готовы заплатить почти миллиард рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок. Согласно условиям конкурса, 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей подрядчик должен поставить до 15 декабря. Второй контракт на 18 стандартных автобусов оценили в 445,5 млн рублей. Планируется, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок на оба конкурса намечено на 21 ноября. Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский «Гортранс» во второй раз объявил конкурс на поставку автобусов-гармошек и стандартных больших автобусов после того, как первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников. За все автобусы власти готовы заплатить почти миллиард рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок. Согласно условиям конкурса, 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей подрядчик должен поставить до 15 декабря. Второй контракт на 18 стандартных автобусов оценили в 445,5 млн рублей. Планируется, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок на оба конкурса намечено на 21 ноября. Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.