05 ноября 2024

Мэрия Екатеринбурга второй раз пытается найти поставщика автобусов-гармошек

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, гармошка, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, новые автобусы
Новые автобусы-гармошки оценили в 520 млн рублей (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский «Гортранс» во второй раз объявил конкурс на поставку автобусов-гармошек и стандартных больших автобусов после того, как первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников. За все автобусы власти готовы заплатить почти миллиард рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей подрядчик должен поставить до 15 декабря. Второй контракт на 18 стандартных автобусов оценили в 445,5 млн рублей. Планируется, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок на оба конкурса намечено на 21 ноября.

Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции.

Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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Екатеринбургский «Гортранс» во второй раз объявил конкурс на поставку автобусов-гармошек и стандартных больших автобусов после того, как первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников. За все автобусы власти готовы заплатить почти миллиард рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок. Согласно условиям конкурса, 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей подрядчик должен поставить до 15 декабря. Второй контракт на 18 стандартных автобусов оценили в 445,5 млн рублей. Планируется, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок на оба конкурса намечено на 21 ноября. Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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