08 октября 2024

Озвучено, когда десятки новых автобусов начнут курсировать по Екатеринбургу

По Екатеринбургу начнут курсировать 30 новых автобусов в феврале 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижная газозаправка на АТП-6 для белорусских МАЗов к ЧМ-2018. Екатеринбург, общественный транспорт, автобус маз, метан
Екатеринбург получит десятки разных автобусов Фото:

В Екатеринбург к концу года поставят 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Поставку 30 новых автобусов ожидаем в декабре. Рассчитываем, что на маршруты они смогут выйти в феврале 2025 — после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции», — написал Орлов.

Помимо этого, гордаминистрация объявила конкурс на поставку в лизинг 12 автобусов-«гармошек», которые эффективны в пиковые нагрузки. «Сегодня же [9 октября] разместим еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса», — отметил мэр. В них смогут поместиться 90 пассажиров.

Уже на следующей неделе администрация определит победителя конкурса на закупку 50 новых троллейбусов, которые планируют завезти к 30 декабря 2024-го. Исполнение контракта обойдется в 1,6 миллиарда рублей. Это позволит обновить почти 50% парка данного вида транспорта.

Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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В Екатеринбург к концу года поставят 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Поставку 30 новых автобусов ожидаем в декабре. Рассчитываем, что на маршруты они смогут выйти в феврале 2025 — после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции», — написал Орлов. Помимо этого, гордаминистрация объявила конкурс на поставку в лизинг 12 автобусов-«гармошек», которые эффективны в пиковые нагрузки. «Сегодня же [9 октября] разместим еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса», — отметил мэр. В них смогут поместиться 90 пассажиров. Уже на следующей неделе администрация определит победителя конкурса на закупку 50 новых троллейбусов, которые планируют завезти к 30 декабря 2024-го. Исполнение контракта обойдется в 1,6 миллиарда рублей. Это позволит обновить почти 50% парка данного вида транспорта. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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