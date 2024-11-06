Основатель итальянской пиццерии в Челябинске снялся в шоу «Мужское/Женское». Видео

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Владелиц пиццерий сообщил, что в России лучше жить, чем в Италии
Владелиц пиццерий сообщил, что в России лучше жить, чем в Италии Фото:

Итальянец Луиджи Подди, переехавший в Челябинск почти десять лет назад, стал героем шоу «Мужское/Женское» на Первом канале, где рассказал о своем опыте адаптации и запуске успешного бизнеса — сети пиццерий «Подди-Пицца». В эфире шоу Подди заявил, что полюбил русскую баню, но долго привыкал к погоде. Его супруга поделилась со зрителями историей переезда итальянца в Россию.

«Первое пребывание Луиджи в России длилось примерно два месяца, после чего в Италию поехала я. В 2012 году я окончательно переехала в Италию, но в 2016 году у меня начались проблемы со здоровьем из-за влажного климата, плюс не было какой-то определенности на будущее. Мы хотели семью, а родственников рядом не было, какой-то поддержки со стороны государства тоже не наблюдалось. Мы приняли решение поменять страну», — рассказала супруга Подди.

Как уточнили в эфире шоу, жена Луиджи Подди — челябинка. С итальянцем она познакомилась 15 лет назад в интернете. Тогда она искала приятеля для практики итальянского языка, которому обучалась. Через год после знакомства Подди сам приехал в Челябинск для личного знакомства.

Перед полным переездом в Россию Луиджи Подди приобрел опыт работы с известным итальянским поваром, благодаря которому он смог открыть несколько успешных пиццерий в Челябинске. Сейчас в заведениях Подди работают его сыновья. В выпуске также было показано, как его семья ведет домашнее хозяйство и выращивает овощи на даче, используя семена, привезенные из Италии.

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Итальянец Луиджи Подди, переехавший в Челябинск почти десять лет назад, стал героем шоу «Мужское/Женское» на Первом канале, где рассказал о своем опыте адаптации и запуске успешного бизнеса — сети пиццерий «Подди-Пицца». В эфире шоу Подди заявил, что полюбил русскую баню, но долго привыкал к погоде. Его супруга поделилась со зрителями историей переезда итальянца в Россию. «Первое пребывание Луиджи в России длилось примерно два месяца, после чего в Италию поехала я. В 2012 году я окончательно переехала в Италию, но в 2016 году у меня начались проблемы со здоровьем из-за влажного климата, плюс не было какой-то определенности на будущее. Мы хотели семью, а родственников рядом не было, какой-то поддержки со стороны государства тоже не наблюдалось. Мы приняли решение поменять страну», — рассказала супруга Подди. Как уточнили в эфире шоу, жена Луиджи Подди — челябинка. С итальянцем она познакомилась 15 лет назад в интернете. Тогда она искала приятеля для практики итальянского языка, которому обучалась. Через год после знакомства Подди сам приехал в Челябинск для личного знакомства. Перед полным переездом в Россию Луиджи Подди приобрел опыт работы с известным итальянским поваром, благодаря которому он смог открыть несколько успешных пиццерий в Челябинске. Сейчас в заведениях Подди работают его сыновья. В выпуске также было показано, как его семья ведет домашнее хозяйство и выращивает овощи на даче, используя семена, привезенные из Италии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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