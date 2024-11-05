Власти Перми из-за экономии рискуют оставить горожан без ледового городка

В Перми не нашлось желающих построить главный ледовый городок на эспланаде. Причиной тому стало сокращение финансирования при более сложном техзадании. Об этом заявил скульптор Алексей Тютнев, которые более 10 лет строил ледовые конструкции в центре Перми.
«С учетом более сложного технического задания и указанного объема работ сумма в этом году примерно на 30% ниже прошлогодней, а должна быть на 40% больше», — цитирует его «Коммерсант-Прикамье». В этом году власти заложили в бюджет на городок до 26,4 млн рублей, что на три млн меньше, чем в 2023 году.
Ледовый городок в центре Перми должен начать работу 27–28 декабря, а к его строительству подрядчик должен приступить 2 декабря. В этом году проект назвали «Большое пермское чаепитие» и посвятили гостеприимству. Городок превратится в большой стол с ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого развернется главная сюжетная линия — созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты.
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