Мэрия Перми намерена построить ледовый городок любым способом

Власти Перми заявили, что ледовый городок на эспланаде откроется вовремя. Отсутствие желающих заняться его строительством чиновников не смущает. Как сообщили URA.RU департаменте культуры администрации Перми, мэрия ищет варианты выхода из ситуации.
«Сейчас в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок мы отрабатываем варианты заключения контракта. Городок начнет функционировать в запланированные даты: 14 декабря состоится церемония зажжения ели, церемония будет посвящена Году Семьи, 27-28 декабря городок откроется для свободного посещения», — сказали в департаменте. В скором времени будет «проведена новая закупочная процедура».
Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс по поиску подрядчика на строительство главного ледового городка не состоялся, так как на него не было подано ни одной заявки. По словам Алексея Тютнева, которые многие годы строил ледовые конструкции в центре Перми, в этот раз мэрия усложнила техзадание, а денег выделила меньше. На это в департаменте культуры говорят, что концепция городка «подразумевает принципиально новый подход — сочетание ледовых объектов и ярких, масштабных декораций, не зависящих от переменчивой пермской зимы». Так задумано, чтобы минимизировать перерывы в работе городка во время оттепелей.
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