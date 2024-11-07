Стоимость и доступность нового жилья рядом с главными вузами Челябинска. Фото

Доступное жилье продается возле двух ведущих вузов Челябинска

07 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Самое дорогое жилье жилье около ЮУрГУ продается на Лесопарковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доступное жилье возле ведущих вузов Челябинска продается около медицинского университета (ЮУГМУ) и челябинского государственного университета (ЧелГУ). Дороже всего стоят квартиры в шаговой доступности от Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Об этом URA.RU 6 октября сообщил директор по продажам АН DAN Недвижимость Алексей Найденов. «В Челябинске недорогие, с наибольшим числом доступных предложений, квартиры продаются около ЮУГМУ. На второе место можно поставить недвижимость, расположенную возле ЧелГУ. Дороже других стоят квартиры в районе ЮУрГУ», — сообщил Найденов. Как отметил специалист по недвижимости, возле медицинского университета новые квартиры можно купить в ЖК «Слава» и ЖК «Никс Лайн на Блюхера». Подобная недвижимость продается там по 100-110 тысяч рублей за квадратный метр. Найденов отметил, жилье в районе медуниверситета берут в основном студенты и молодые семьи, оно пользуется популярностью. Около ЧелГУ расположен жилой комплекс «Академ Риверсайд». Квартиры там продаются по 120-140 тысяч рублей за квадратный метр, а вот в 29 микрорайоне, где расположены ЖК «Весенний» и ЖК «Видный» цены существенно выше — 160-190 тысяч за метр. Возле ЮУрГУ в ЖК «Никс про на Лесопарковой» квартиру стоимостью от 205 тысяч рублей за «квадрат» скорее могут приобрести родители более обеспеченных студентов, по прошествии времени данное жилье они могут сдавать. Эксперт отметил, что, скорее всего, дешевле подобное жилье купить не получится, ведь это центральная локация. Также через лес, недалеко от ЮУрГУ, расположены ЖК «Манхэттен» и ЖК «Западный луч», там стоимость квартир в новостройках составляет 160-170 тысяч рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье продается около ЮУрГУ на улице Лесопарковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квартиры в ЖК в «Академ Риверсайд», расположенном около ЧелГУ, продаются по 140-150 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость квартир в ЖК «Манхэттен» составляет 160-170 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доступное жилье возле ведущих вузов Челябинска продается около медицинского университета (ЮУГМУ) и челябинского государственного университета (ЧелГУ). Дороже всего стоят квартиры в шаговой доступности от Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Об этом URA.RU 6 октября сообщил директор по продажам АН DAN Недвижимость Алексей Найденов. «В Челябинске недорогие, с наибольшим числом доступных предложений, квартиры продаются около ЮУГМУ. На второе место можно поставить недвижимость, расположенную возле ЧелГУ. Дороже других стоят квартиры в районе ЮУрГУ», — сообщил Найденов. Как отметил специалист по недвижимости, возле медицинского университета новые квартиры можно купить в ЖК «Слава» и ЖК «Никс Лайн на Блюхера». Подобная недвижимость продается там по 100-110 тысяч рублей за квадратный метр. Найденов отметил, жилье в районе медуниверситета берут в основном студенты и молодые семьи, оно пользуется популярностью. Около ЧелГУ расположен жилой комплекс «Академ Риверсайд». Квартиры там продаются по 120-140 тысяч рублей за квадратный метр, а вот в 29 микрорайоне, где расположены ЖК «Весенний» и ЖК «Видный» цены существенно выше — 160-190 тысяч за метр. Возле ЮУрГУ в ЖК «Никс про на Лесопарковой» квартиру стоимостью от 205 тысяч рублей за «квадрат» скорее могут приобрести родители более обеспеченных студентов, по прошествии времени данное жилье они могут сдавать. Эксперт отметил, что, скорее всего, дешевле подобное жилье купить не получится, ведь это центральная локация. Также через лес, недалеко от ЮУрГУ, расположены ЖК «Манхэттен» и ЖК «Западный луч», там стоимость квартир в новостройках составляет 160-170 тысяч рублей за квадратный метр.