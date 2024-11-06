На М5 у Златоуста сгорела фура «Магнита». Видео

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У большегруза полностью выгорела кабина (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на трассе М5 возле Златоуста сгорела фура «Магнита». На месте организовано реверсивное движение. Видео пожара разместили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«На 1737 км М5 Урал произошло возгорание фуры, пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации областного ГИБДД, большегруз двигался в сторону Москвы. По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке автомобиля марки «MAN».

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В Челябинской области на трассе М5 возле Златоуста сгорела фура «Магнита». На месте организовано реверсивное движение. Видео пожара разместили в пресс-службе регионального ГИБДД. «На 1737 км М5 Урал произошло возгорание фуры, пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. По информации областного ГИБДД, большегруз двигался в сторону Москвы. По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке автомобиля марки «MAN».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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