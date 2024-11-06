У большегруза полностью выгорела кабина (фото из архива)
В Челябинской области на трассе М5 возле Златоуста сгорела фура «Магнита». На месте организовано реверсивное движение. Видео пожара разместили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«На 1737 км М5 Урал произошло возгорание фуры, пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По информации областного ГИБДД, большегруз двигался в сторону Москвы. По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке автомобиля марки «MAN».
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