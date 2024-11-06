На М5 у Златоуста сгорела фура «Магнита». Видео

06 ноября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

У большегруза полностью выгорела кабина (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М5 возле Златоуста сгорела фура «Магнита». На месте организовано реверсивное движение. Видео пожара разместили в пресс-службе регионального ГИБДД. «На 1737 км М5 Урал произошло возгорание фуры, пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. По информации областного ГИБДД, большегруз двигался в сторону Москвы. По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке автомобиля марки «MAN». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на трассе М5 возле Златоуста сгорела фура «Магнита». На месте организовано реверсивное движение. Видео пожара разместили в пресс-службе регионального ГИБДД. «На 1737 км М5 Урал произошло возгорание фуры, пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. По информации областного ГИБДД, большегруз двигался в сторону Москвы. По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке автомобиля марки «MAN».