Во всех районах Челябинска откроют центры психологической помощи участникам СВО. Фото

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Аппаратное совещание, Алексей Лошкин. Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин поручил открыть центры помощи в каждом районе Челябинска Фото:

Во всех районах Челябинска откроются центры психологической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Об этом сообщил 6 ноября врио мэра города Алексей Лошкин.

«Открываем первый муниципальный центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Пообщался с военнослужащими и их женами, и они подтвердили, что такие центры очень востребованы. Откроем их в каждом районе», — отметил Лошкин.

Врио мэра города подчеркнул, что клинические психологи центров помогут бойцам СВО, которые вернулись с передовой, адаптироваться к обычной мирной жизни. Кроме того, специалисты поддержат и членов их семей, причем и во время нахождения бойца на службе, и после. Первый центр уже открыт в доме №63 по улице Советская.

В центре помогут участникам СВО и членам из семей
В центре помогут участникам СВО и членам из семей

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Во всех районах Челябинска откроются центры психологической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Об этом сообщил 6 ноября врио мэра города Алексей Лошкин. «Открываем первый муниципальный центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Пообщался с военнослужащими и их женами, и они подтвердили, что такие центры очень востребованы. Откроем их в каждом районе», — отметил Лошкин. Врио мэра города подчеркнул, что клинические психологи центров помогут бойцам СВО, которые вернулись с передовой, адаптироваться к обычной мирной жизни. Кроме того, специалисты поддержат и членов их семей, причем и во время нахождения бойца на службе, и после. Первый центр уже открыт в доме №63 по улице Советская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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