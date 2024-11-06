Алексей Лошкин поручил открыть центры помощи в каждом районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во всех районах Челябинска откроются центры психологической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Об этом сообщил 6 ноября врио мэра города Алексей Лошкин.

«Открываем первый муниципальный центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Пообщался с военнослужащими и их женами, и они подтвердили, что такие центры очень востребованы. Откроем их в каждом районе», — отметил Лошкин.

Врио мэра города подчеркнул, что клинические психологи центров помогут бойцам СВО, которые вернулись с передовой, адаптироваться к обычной мирной жизни. Кроме того, специалисты поддержат и членов их семей, причем и во время нахождения бойца на службе, и после. Первый центр уже открыт в доме №63 по улице Советская.

В центре помогут участникам СВО и членам из семей Алексей Лошкин