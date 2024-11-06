Зеленский отреагировал на результаты выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о победе на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Украинский лидер поздравил политика и выразил желание встретиться с ним лично, чтобы обсудить партнерство двух стран.
«Я ценю вашу приверженность „миру через силу“. С нетерпением жду возможности поприветствовать вас лично и обсудить укрепление стратегического партнерства между Украиной и США», — заявил Зеленский. Об этом он написал соцсети Х.
В США 5 ноября начались президентские выборы. На них состязаются представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Идет подсчет голосов.
Выступая перед сторонниками во Флориде Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. Он выступил после того, как стало известно, что, по прогнозу Fox News, политик получил 277 голосов коллегии выборщиков.
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