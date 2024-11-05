В Тюмень придет опасная погода

В Тюменской области 7 ноября ждут метель и штормовой ветер
В Тюменской области 7 ноября ожидается опасная погода: снег с метелью и штормовые порывы ветра. Об этом сообщает региональное отделение Обь-Иртышского УГМС.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. До 08:00 7 ноября снег, местами сильный, также обледенение. До 20:00 7 ноября: ночью порывы до 18 м/с, днем местами 15-18 м/с», — сообщают синоптики.
Также до вечера 7 ноября в регионе прогнозируют снежные заносы на дорогах. Не обойдется без метели.
Непосредственно в Тюмени также будет снег. Он начнется около 20:00 6 ноября и продолжится до 08:00.
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