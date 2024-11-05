05 ноября 2024

В Тюмень придет опасная погода

В Тюменской области 7 ноября ожидается сильный снег, метель и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области 7 ноября ждут метель и штормовой ветер
В Тюменской области 7 ноября ждут метель и штормовой ветер Фото:

В Тюменской области 7 ноября ожидается опасная погода: снег с метелью и штормовые порывы ветра. Об этом сообщает региональное отделение Обь-Иртышского УГМС.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. До 08:00 7 ноября снег, местами сильный, также обледенение. До 20:00 7 ноября: ночью порывы до 18 м/с, днем местами 15-18 м/с», — сообщают синоптики.

Также до вечера 7 ноября в регионе прогнозируют снежные заносы на дорогах. Не обойдется без метели.

Непосредственно в Тюмени также будет снег. Он начнется около 20:00 6 ноября и продолжится до 08:00.

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В Тюменской области 7 ноября ожидается опасная погода: снег с метелью и штормовые порывы ветра. Об этом сообщает региональное отделение Обь-Иртышского УГМС. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. До 08:00 7 ноября снег, местами сильный, также обледенение. До 20:00 7 ноября: ночью порывы до 18 м/с, днем местами 15-18 м/с», — сообщают синоптики. Также до вечера 7 ноября в регионе прогнозируют снежные заносы на дорогах. Не обойдется без метели. Непосредственно в Тюмени также будет снег. Он начнется около 20:00 6 ноября и продолжится до 08:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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