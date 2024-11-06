В центре Челябинска на голову жильцов падают крысы. Фото

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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Жители Советского района пожаловались на нашествие крыс Фото:

Жители Советского района Челябинска пожаловались на нашествие крыс, которые падают им на головы. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«На Воровского, 23 В, в девятиэтажном доме в самом центре города уже на протяжении года живут крысы. Управляющая компания никак не реагирует и не прилагает достаточное количество мер, а крысы падают на головы жильцам и уже залезают в квартиры», — рассказал Безруков.

Эколог отметил, что сообщения о нашествии крыс поступили сразу с нескольких адресов Советского района. Безруков напомнил, что поддержанием санитарного и экологического благополучия занимается управляющая компания.

«Нужно понимать, что в квитанциях за уплату ЖКХ есть пункт „Содержание и ремонт жилья“, в который в обязательном порядке входит услуга по „дезинсекции и дератизации“, то есть уничтожение насекомых и грызунов. Здесь нет вины ни администрации, ни регионального оператора, здесь налицо просто безответственность управляющей компании», — добавил Безруков. Эколог порекомендовал жителям обращаться в областную жилинспекцию с жалобой на работу УК.

Нашествие крыс в Советском районе Челябинска
Нашествие крыс в Советском районе Челябинска
Грызуны буквально падают на голову
Грызуны буквально падают на голову

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Жители Советского района Челябинска пожаловались на нашествие крыс, которые падают им на головы. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «На Воровского, 23 В, в девятиэтажном доме в самом центре города уже на протяжении года живут крысы. Управляющая компания никак не реагирует и не прилагает достаточное количество мер, а крысы падают на головы жильцам и уже залезают в квартиры», — рассказал Безруков. Эколог отметил, что сообщения о нашествии крыс поступили сразу с нескольких адресов Советского района. Безруков напомнил, что поддержанием санитарного и экологического благополучия занимается управляющая компания. «Нужно понимать, что в квитанциях за уплату ЖКХ есть пункт „Содержание и ремонт жилья“, в который в обязательном порядке входит услуга по „дезинсекции и дератизации“, то есть уничтожение насекомых и грызунов. Здесь нет вины ни администрации, ни регионального оператора, здесь налицо просто безответственность управляющей компании», — добавил Безруков. Эколог порекомендовал жителям обращаться в областную жилинспекцию с жалобой на работу УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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