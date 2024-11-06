Жители Советского района Челябинска пожаловались на нашествие крыс, которые падают им на головы. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.
«На Воровского, 23 В, в девятиэтажном доме в самом центре города уже на протяжении года живут крысы. Управляющая компания никак не реагирует и не прилагает достаточное количество мер, а крысы падают на головы жильцам и уже залезают в квартиры», — рассказал Безруков.
Эколог отметил, что сообщения о нашествии крыс поступили сразу с нескольких адресов Советского района. Безруков напомнил, что поддержанием санитарного и экологического благополучия занимается управляющая компания.
«Нужно понимать, что в квитанциях за уплату ЖКХ есть пункт „Содержание и ремонт жилья“, в который в обязательном порядке входит услуга по „дезинсекции и дератизации“, то есть уничтожение насекомых и грызунов. Здесь нет вины ни администрации, ни регионального оператора, здесь налицо просто безответственность управляющей компании», — добавил Безруков. Эколог порекомендовал жителям обращаться в областную жилинспекцию с жалобой на работу УК.
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