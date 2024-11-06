В центре Челябинска на голову жильцов падают крысы. Фото

06 ноября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Жители Советского района пожаловались на нашествие крыс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Советского района Челябинска пожаловались на нашествие крыс, которые падают им на головы. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «На Воровского, 23 В, в девятиэтажном доме в самом центре города уже на протяжении года живут крысы. Управляющая компания никак не реагирует и не прилагает достаточное количество мер, а крысы падают на головы жильцам и уже залезают в квартиры», — рассказал Безруков. Эколог отметил, что сообщения о нашествии крыс поступили сразу с нескольких адресов Советского района. Безруков напомнил, что поддержанием санитарного и экологического благополучия занимается управляющая компания. «Нужно понимать, что в квитанциях за уплату ЖКХ есть пункт „Содержание и ремонт жилья“, в который в обязательном порядке входит услуга по „дезинсекции и дератизации“, то есть уничтожение насекомых и грызунов. Здесь нет вины ни администрации, ни регионального оператора, здесь налицо просто безответственность управляющей компании», — добавил Безруков. Эколог порекомендовал жителям обращаться в областную жилинспекцию с жалобой на работу УК. Нашествие крыс в Советском районе Челябинска Экостандарт-Консалтинг Грызуны буквально падают на голову Экостандарт-Консалтинг Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Советского района Челябинска пожаловались на нашествие крыс, которые падают им на головы. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «На Воровского, 23 В, в девятиэтажном доме в самом центре города уже на протяжении года живут крысы. Управляющая компания никак не реагирует и не прилагает достаточное количество мер, а крысы падают на головы жильцам и уже залезают в квартиры», — рассказал Безруков. Эколог отметил, что сообщения о нашествии крыс поступили сразу с нескольких адресов Советского района. Безруков напомнил, что поддержанием санитарного и экологического благополучия занимается управляющая компания. «Нужно понимать, что в квитанциях за уплату ЖКХ есть пункт „Содержание и ремонт жилья“, в который в обязательном порядке входит услуга по „дезинсекции и дератизации“, то есть уничтожение насекомых и грызунов. Здесь нет вины ни администрации, ни регионального оператора, здесь налицо просто безответственность управляющей компании», — добавил Безруков. Эколог порекомендовал жителям обращаться в областную жилинспекцию с жалобой на работу УК.