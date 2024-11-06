Россия определилась, в какие страны нарастит экспорт продуктов

Патрушев: более 100 млн тонн продуктов Россия поставила в другие страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый пятый кусок пшеничного хлеба в мире сделан из российского зерна
Каждый пятый кусок пшеничного хлеба в мире сделан из российского зерна Фото:

Россия останется крупнейшим поставщиком продовольствия на все мировые континенты. На просветительском марафоне «Знание. Первые» в «Манеже» 6 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023 году объем поставок превысил 100 млн тонн. Эксперты рассказали URA.RU, что Россия, обращая свой взор на страны Африки и государства БРИКС, будет лишь наращивать объемы экспорта.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что доход России от экспорта продукции АПК в прошлом году достиг 43,5 млрд долларов
Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что доход России от экспорта продукции АПК в прошлом году достиг 43,5 млрд долларов
Фото:

Чтобы попасть в зал, где проходят лекции и открытые диалоги, надо пройти через весь «Манеж», через различные выставки и стенды. Народу много — в основном, конечно, школьники и студенты с преподавателями или сопровождающими. За 20 минут до начала лекции большинство уже направилось в зал, чтобы занять лучшие места, передает корреспондент URA.RU. Первыми ребята занимают цветные кресла-мешки — это первые ряды около сцены, где и слышно хорошо выступающего, и видно. Остальные занимают места либо на стульях, либо на небольших секциях, расположенных полукругом. Мест всем не хватает, поэтому «опоздавшим» приходится стоять в проходах. Но жалеть их не надо — в конце они получили небольшое преимущество перед остальными.  

Выступая на марафоне, Дмитрий Патрушев отметил, что интенсивное развитие производства сделало Россию весомым игроком на глобальном рынке продовольствия. Каждый тезис вице-премьера об успехах наших аграриев зал встречал бурными аплодисментами.  

«Теперь Россия направляет за рубеж не только сельхозсырье, но и переработанную продукцию. Ее продажа приносит больше прибыли. Это не семечка подсолнечника или рапс, а готовое растительное масло. Не просто молоко, а продукты из него: например, мороженое. Кстати, только в 2023 году мы направили на экспорт 120 миллионов порций мороженого», — отметил Дмитрий Патрушев. 

Вице-премьер напомнил, что наше продовольствие покупают примерно 160 государств. Весь мир знает, что российская продукция гарантирует высокое качество и отличный вкус — взять то же мороженое. И, чтобы не быть голословным, Дмитрий Патрушев сказал то, что заставило весь зал взорваться аплодисментами и радостными криками — после лекции на выходе каждый сможет получить вкусное лакомство, сделанное отечественной компанией. В этот момент все, кто сидел на дальних рядах, явно позавидовали стоящим в проходах ребятам. 

«По итогам прошлого года доход России от экспорта продукции АПК достиг 43,5 млрд долларов. А если измерять объемы экспорта в тоннаже — мы являемся третьим поставщиком продовольствия в мире. В прошлом году объем поставок превысил 100 млн тонн», — привел цифры вице-премьер.

По данным независимого аграрного эксперта Александра Корбута, Россия занимает 16-е место в мире по продовольственному экспорту и где-то 2% мировой торговли сельхозпродукцией. Главными лидерами мы были и остаемся по зерну.

«Россия — это крупнейший экспортер пшеницы уже много лет и, вероятно, останется им в будущем. Каждый пятый кусок хлеба в мире сделан из отечественного зерна. У нас также сильные позиции в производстве растительных масел — в этом сезоне мы можем стать номер один по подсолнечному маслу — и в рыболовстве», — рассказал Александр Корбут.

По его мнению, удачное расположение нашей страны с выходами к морям и океанам позволяет вести активное рыболовство, поставляя крупные партии товаров другим странам. Неплохие показатели наблюдаются и у поставок зернобобовых.

«Это очень востребованная позиция, потому что из нее делают корма для животных. Кстати, хорошие показатели экспорта и в кондитерской промышленности», — заявил Корбут. 

«Хоть это и ограничено, в основном, странами бывшего СССР, но там наши бренды известны, понятны и любимы потребителями. Причем, позиции в кондитерской отрасли растут и продолжат развиваться из года в год», — дал свой прогноз независимый эксперт.

Если говорить про географию наших поставок, отметил он, то Россия ориентируется на южный меридиан. В США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию продукция уходит, но в минимальных объемах.

Бывшие союзные Республики с удовольствием экспортируют кондитерские изделия из РФ
Бывшие союзные Республики с удовольствием экспортируют кондитерские изделия из РФ
Фото:

«Самые главные наши покупатели — это Африка. У них большие сложности с ресурсами, и сельскохозпродукция там востребована. Учитывая темпы роста их населения, со временем эти государства будут больше импортировать нашу продукцию. Не стоит забывать про Индию и Китай — существенно более крупные аграрные экономики чем у нас, но это страны с ростом доходов населения», — уточнил эксперт.

Тем более, что жители этих стран также меняют стиль своего питания — постепенно уходят от рисовой диеты, включая в рацион больше тех же животных белков, которые готова поставлять Россия. Поэтому основным акцентом России будет наращивание экспорта в страны БРИКС, которые не только занимают важную роль в мировой экономике, но и становятся крупнейшими импортерами различного продовольствия. Ставка на это направление, по мнению Александра Корбута, принесет стране значительные результаты.

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Россия останется крупнейшим поставщиком продовольствия на все мировые континенты. На просветительском марафоне «Знание. Первые» в «Манеже» 6 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023 году объем поставок превысил 100 млн тонн. Эксперты рассказали URA.RU, что Россия, обращая свой взор на страны Африки и государства БРИКС, будет лишь наращивать объемы экспорта. Чтобы попасть в зал, где проходят лекции и открытые диалоги, надо пройти через весь «Манеж», через различные выставки и стенды. Народу много — в основном, конечно, школьники и студенты с преподавателями или сопровождающими. За 20 минут до начала лекции большинство уже направилось в зал, чтобы занять лучшие места, передает корреспондент URA.RU. Первыми ребята занимают цветные кресла-мешки — это первые ряды около сцены, где и слышно хорошо выступающего, и видно. Остальные занимают места либо на стульях, либо на небольших секциях, расположенных полукругом. Мест всем не хватает, поэтому «опоздавшим» приходится стоять в проходах. Но жалеть их не надо — в конце они получили небольшое преимущество перед остальными.   Выступая на марафоне, Дмитрий Патрушев отметил, что интенсивное развитие производства сделало Россию весомым игроком на глобальном рынке продовольствия. Каждый тезис вице-премьера об успехах наших аграриев зал встречал бурными аплодисментами.   Вице-премьер напомнил, что наше продовольствие покупают примерно 160 государств. Весь мир знает, что российская продукция гарантирует высокое качество и отличный вкус — взять то же мороженое. И, чтобы не быть голословным, Дмитрий Патрушев сказал то, что заставило весь зал взорваться аплодисментами и радостными криками — после лекции на выходе каждый сможет получить вкусное лакомство, сделанное отечественной компанией. В этот момент все, кто сидел на дальних рядах, явно позавидовали стоящим в проходах ребятам.  «По итогам прошлого года доход России от экспорта продукции АПК достиг 43,5 млрд долларов. А если измерять объемы экспорта в тоннаже — мы являемся третьим поставщиком продовольствия в мире. В прошлом году объем поставок превысил 100 млн тонн», — привел цифры вице-премьер. По данным независимого аграрного эксперта Александра Корбута, Россия занимает 16-е место в мире по продовольственному экспорту и где-то 2% мировой торговли сельхозпродукцией. Главными лидерами мы были и остаемся по зерну. «Россия — это крупнейший экспортер пшеницы уже много лет и, вероятно, останется им в будущем. Каждый пятый кусок хлеба в мире сделан из отечественного зерна. У нас также сильные позиции в производстве растительных масел — в этом сезоне мы можем стать номер один по подсолнечному маслу — и в рыболовстве», — рассказал Александр Корбут. По его мнению, удачное расположение нашей страны с выходами к морям и океанам позволяет вести активное рыболовство, поставляя крупные партии товаров другим странам. Неплохие показатели наблюдаются и у поставок зернобобовых. «Это очень востребованная позиция, потому что из нее делают корма для животных. Кстати, хорошие показатели экспорта и в кондитерской промышленности», — заявил Корбут.  Если говорить про географию наших поставок, отметил он, то Россия ориентируется на южный меридиан. В США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию продукция уходит, но в минимальных объемах. «Самые главные наши покупатели — это Африка. У них большие сложности с ресурсами, и сельскохозпродукция там востребована. Учитывая темпы роста их населения, со временем эти государства будут больше импортировать нашу продукцию. Не стоит забывать про Индию и Китай — существенно более крупные аграрные экономики чем у нас, но это страны с ростом доходов населения», — уточнил эксперт. Тем более, что жители этих стран также меняют стиль своего питания — постепенно уходят от рисовой диеты, включая в рацион больше тех же животных белков, которые готова поставлять Россия. Поэтому основным акцентом России будет наращивание экспорта в страны БРИКС, которые не только занимают важную роль в мировой экономике, но и становятся крупнейшими импортерами различного продовольствия. Ставка на это направление, по мнению Александра Корбута, принесет стране значительные результаты.
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