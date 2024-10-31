Власти нашли способ снизить тревогу россиян из-за роста цен на продукты. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 31 октября на совещании по ценам на продовольственном рынке дал несколько поручений по стабилизации стоимости продуктов. Как объяснил URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, меры правительства снизят ценовую турбулентность.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании отметил, что показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности в стране стабильны, а массовая уборка урожая практически завершена. В сентябре россияне столкнулись с тем, что по ряду продуктов взлетали цены в магазинах.
Одной из важнейших задач остается обеспечить необходимый уровень продукции в условиях высокой ключевой ставки. Для этого Дмитрий Патрушев дал несколько поручений, уточнили в аппарате вице-премьера.
Одно из них: ежедневно вести мониторинг продовольственного рынка. В течение следующих двух недель участникам совещания необходимо принять меры, чтобы не допустить тревожной ситуации с ценами и дефицита продукции.
По словам Георгия Остапковича, конечно, некоторые перекосы, особенно ценовые, возникают. Все из-за тесной связи продуктов питания и сельского хозяйства.
«Складывается такая картина, что продовольственная инфляция по некоторым продуктам выходит гораздо выше, чем общий индекс потребительских цен. Можно сказать, что это зависимость от не очень удачного с точки зрения сельского хозяйства года. Заморозки, засуха, дожди. Плюс, земля имеет свой жизненный цикл — она не может каждый год давать хороший урожай», — отметил эксперт.
В таких случаях всегда правительство и Минсельхоз принимают какие-то регуляторные стратегические меры, чтобы не допустить дальнейшей турбулентности, поясняет экономист. «Бывают спады, которые нужно отрегулировать. Для этого власти и вводят ряд мер, чтобы разобраться с этими проблемами», — сказал собеседник агентства.
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