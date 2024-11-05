05 ноября 2024

На трассе в ХМАО бульдозер раздавил автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Техника упала с прицепа на легковой автомобиль во время аварии
Техника упала с прицепа на легковой автомобиль во время аварии Фото:

На автодороге «Югра» в Советском районе во время ДТП бульдозер раздавил легковую Lada Granta. Техника упала с прицепа грузовика в момент столкновения.

«Водитель 1966 года рождения управляя транспортным средством Volvo FM Truck в составе с прицепом, по предварительным данным, допустил падение груза (бульдозер) на транспортное средство Lada Granta, двигающееся во встречном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась в районе 346 километра.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Сейчас движение на трассе возобновлено, а детали обстоятельства еще выясняются.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перекрыли трассу Советский-Ловинское. Причиной стала авария на дороге.

Движение на трассе уже восстановили
Движение на трассе уже восстановили
Фото:

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На автодороге «Югра» в Советском районе во время ДТП бульдозер раздавил легковую Lada Granta. Техника упала с прицепа грузовика в момент столкновения. «Водитель 1966 года рождения управляя транспортным средством Volvo FM Truck в составе с прицепом, по предварительным данным, допустил падение груза (бульдозер) на транспортное средство Lada Granta, двигающееся во встречном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась в районе 346 километра. Водитель легковушки получил телесные повреждения. Сейчас движение на трассе возобновлено, а детали обстоятельства еще выясняются. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перекрыли трассу Советский-Ловинское. Причиной стала авария на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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