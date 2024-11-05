На автодороге «Югра» в Советском районе во время ДТП бульдозер раздавил легковую Lada Granta. Техника упала с прицепа грузовика в момент столкновения.
«Водитель 1966 года рождения управляя транспортным средством Volvo FM Truck в составе с прицепом, по предварительным данным, допустил падение груза (бульдозер) на транспортное средство Lada Granta, двигающееся во встречном направлении», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась в районе 346 километра.
Водитель легковушки получил телесные повреждения. Сейчас движение на трассе возобновлено, а детали обстоятельства еще выясняются.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перекрыли трассу Советский-Ловинское. Причиной стала авария на дороге.
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