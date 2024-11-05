В Салехарде построят детский сад в форме полумесяца

В Салехарде в микрорайоне Обдорский началось строительство детского сада на 240 мест. Детсад будет выстроен в форме полумесяца, отмечает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Площадь двухэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров, а его форма будет напоминать полумесяц. В детском саду разместят 13 групп с игровыми и спальными комнатами, отдельные помещения выделят для развивающих занятий, оборудуют музыкальный и физкультурный залы, бассейн и кабинеты психолога и дефектолога», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Новый микрорайон Обдорский в окружной столице развивается. В нем уже работает детсад и школа, а дальнейшее развитие инфраструктуры сделает его привлекательным для горожан. Развитие района оценил недавно назначенный полпредом президента РФ в УрФО Артем Жога.
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