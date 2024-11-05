05 ноября 2024

В Салехарде построят детский сад в форме полумесяца

В Салехарде началось строительство детсада на 240 мест в Обдорском
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В Салехарде началось строительство детсада на 240 мест
В Салехарде началось строительство детсада на 240 мест Фото:

В Салехарде в микрорайоне Обдорский началось строительство детского сада на 240 мест. Детсад будет выстроен в форме полумесяца, отмечает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Площадь двухэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров, а его форма будет напоминать полумесяц. В детском саду разместят 13 групп с игровыми и спальными комнатами, отдельные помещения выделят для развивающих занятий, оборудуют музыкальный и физкультурный залы, бассейн и кабинеты психолога и дефектолога», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Новый микрорайон Обдорский в окружной столице развивается. В нем уже работает детсад и школа, а дальнейшее развитие инфраструктуры сделает его привлекательным для горожан. Развитие района оценил недавно назначенный полпредом президента РФ в УрФО Артем Жога

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В Салехарде в микрорайоне Обдорский началось строительство детского сада на 240 мест. Детсад будет выстроен в форме полумесяца, отмечает пресс-служба правительства ЯНАО. «Площадь двухэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров, а его форма будет напоминать полумесяц. В детском саду разместят 13 групп с игровыми и спальными комнатами, отдельные помещения выделят для развивающих занятий, оборудуют музыкальный и физкультурный залы, бассейн и кабинеты психолога и дефектолога», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Новый микрорайон Обдорский в окружной столице развивается. В нем уже работает детсад и школа, а дальнейшее развитие инфраструктуры сделает его привлекательным для горожан. Развитие района оценил недавно назначенный полпредом президента РФ в УрФО Артем Жога. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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