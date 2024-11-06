В Тюменской области на трассе на Омск сильный снегопад и метель
Снегопад сильно ограничил видимость на трассе Р-402 из Тюмени в Омск. Видео происходящего на дороге делятся водители в социальных сетях.
«Снегопад на трассе Тюмень — Омск. Видимость ограничена», — такой пост появился в группе «Тюмень: новости, авто, ДТП, ЧП и ЧС на дорогах».
На видео можно наблюдать обстановку на трассе: снег сильно метет, создавая опасную обстановку. Как ранее писало URA.RU, осадки сегодня ожидаются на всех участках федеральных трасс в Тюменской области.
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