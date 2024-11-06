Тюменскую трассу занесло снегом. Видео

В Тюменской области заносит снегом трассу Р-402 на Омск
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В Тюменской области на трассе на Омск сильный снегопад и метель
В Тюменской области на трассе на Омск сильный снегопад и метель Фото:

Снегопад сильно ограничил видимость на трассе Р-402 из Тюмени в Омск. Видео происходящего на дороге делятся водители в социальных сетях.

«Снегопад на трассе Тюмень — Омск. Видимость ограничена», — такой пост появился в группе «Тюмень: новости, авто, ДТП, ЧП и ЧС на дорогах».

На видео можно наблюдать обстановку на трассе: снег сильно метет, создавая опасную обстановку. Как ранее писало URA.RU, осадки сегодня ожидаются на всех участках федеральных трасс в Тюменской области.

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Снегопад сильно ограничил видимость на трассе Р-402 из Тюмени в Омск. Видео происходящего на дороге делятся водители в социальных сетях. «Снегопад на трассе Тюмень — Омск. Видимость ограничена», — такой пост появился в группе «Тюмень: новости, авто, ДТП, ЧП и ЧС на дорогах». На видео можно наблюдать обстановку на трассе: снег сильно метет, создавая опасную обстановку. Как ранее писало URA.RU, осадки сегодня ожидаются на всех участках федеральных трасс в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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