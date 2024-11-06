Пермский суд подтвердил отказ признавать оскорбительным слово «овца»

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Суд посчитал, что слово «овца» не является оскорбительным
Суд посчитал, что слово «овца» не является оскорбительным Фото:

Лысьвенский городской суд Пермского края подтвердил информацию об отказе местной жительнице в удовлетворении иска о компенсации за оскорбление словом «овца». Данное решение было обжаловано.

«Тогда произошел конфликт. Оскорбление было выражено в таком виде, что ее назвали „овцой“. В удовлетворении иска было отказано. Это решение сейчас обжаловано. Срок для подачи возражений определен до 15 ноября. Позже дело передадут на рассмотрение в Пермский краевой суд», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Лысьвенский горсуд.

Ранее юрист Александр Митрюк рассказал в своем telegram-канале, что пермский суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации морального вреда за оскорбление. Судебная инстанция не стала считать слово «овца» обидным.

По данным Митрюка, суд в своем решении опирался на «Словарь русского языка». В нем уточняется, что слово «оскорбить» означает — «тяжело обидеть человека». Но слово «овца» означает «жвачное млекопитающее животное с вьющейся шерстью». Таким образом, называя этим словом своего оппонента, говорящий может иметь в виду кого-то, кто сбился с правильного пути.

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Лысьвенский городской суд Пермского края подтвердил информацию об отказе местной жительнице в удовлетворении иска о компенсации за оскорбление словом «овца». Данное решение было обжаловано. «Тогда произошел конфликт. Оскорбление было выражено в таком виде, что ее назвали „овцой“. В удовлетворении иска было отказано. Это решение сейчас обжаловано. Срок для подачи возражений определен до 15 ноября. Позже дело передадут на рассмотрение в Пермский краевой суд», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Лысьвенский горсуд. Ранее юрист Александр Митрюк рассказал в своем telegram-канале, что пермский суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации морального вреда за оскорбление. Судебная инстанция не стала считать слово «овца» обидным. По данным Митрюка, суд в своем решении опирался на «Словарь русского языка». В нем уточняется, что слово «оскорбить» означает — «тяжело обидеть человека». Но слово «овца» означает «жвачное млекопитающее животное с вьющейся шерстью». Таким образом, называя этим словом своего оппонента, говорящий может иметь в виду кого-то, кто сбился с правильного пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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