В Перми суд признал слово «овца» неоскорбительным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд посчитал, что слово «овца» означает только животное
Суд посчитал, что слово «овца» означает только животное Фото:

Пермячка обозвала другую горожанку овцой. За оскорбление женщина решила получить компенсацию морального вреда и подала иск в суд. Но в суде заявление отклонили. Об этом рассказал юрист Александр Митрюк в своем telegram-канале.

«Суд сослался в своем решении на Словарь русского языка. В нем указано, что слово „оскорбление“ (оскорбить) означает тяжело обидеть, крайне унизить, а слово „овца“ означает как жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью, самку барана», — пишет Митрюк.

Утончается, что слово «овца» также нет и в Словаре русской брани. Женщина хотела отсудить у своей обидчицы 20 тысяч рублей, но нее ничего не вышло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермячка обозвала другую горожанку овцой. За оскорбление женщина решила получить компенсацию морального вреда и подала иск в суд. Но в суде заявление отклонили. Об этом рассказал юрист Александр Митрюк в своем telegram-канале. «Суд сослался в своем решении на Словарь русского языка. В нем указано, что слово „оскорбление“ (оскорбить) означает тяжело обидеть, крайне унизить, а слово „овца“ означает как жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью, самку барана», — пишет Митрюк. Утончается, что слово «овца» также нет и в Словаре русской брани. Женщина хотела отсудить у своей обидчицы 20 тысяч рублей, но нее ничего не вышло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...