В Перми суд признал слово «овца» неоскорбительным

Пермячка обозвала другую горожанку овцой. За оскорбление женщина решила получить компенсацию морального вреда и подала иск в суд. Но в суде заявление отклонили. Об этом рассказал юрист Александр Митрюк в своем telegram-канале.
«Суд сослался в своем решении на Словарь русского языка. В нем указано, что слово „оскорбление“ (оскорбить) означает тяжело обидеть, крайне унизить, а слово „овца“ означает как жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью, самку барана», — пишет Митрюк.
Утончается, что слово «овца» также нет и в Словаре русской брани. Женщина хотела отсудить у своей обидчицы 20 тысяч рублей, но нее ничего не вышло.
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