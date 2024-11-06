Главный пристав России приехал к Куйвашеву. Фото

Куйвашев обсудил с главой ФССП Аристовым вопросы сотрудничества на Среднем Урале
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Открытие фото- и книжной выставки с участием Павла Крашенинникова. Екатеринбург , куйвашев евгений
Рабочая встреча прошла 6 ноября Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов провели встречу, на которой обсудили ключевые аспекты сотрудничества между региональным правительством и ФССП. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики.

«Во многом от слаженности совместной работы зависит не только решение социальных вопросов, но и наполнение регионального бюджета», — пояснили в ДИПе. Отмечается, что координация позволяет более эффективно работать на благо жителей Свердловской области.

На встрече также присутствовали заместитель губернатора Азат Салихов, врио начальника аппарата директора ФССП России Сергей Синичкин и главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова. Обсуждение касалось не только текущих достижений, но и планов на будущее.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов провели встречу, на которой обсудили ключевые аспекты сотрудничества между региональным правительством и ФССП. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики. «Во многом от слаженности совместной работы зависит не только решение социальных вопросов, но и наполнение регионального бюджета», — пояснили в ДИПе. Отмечается, что координация позволяет более эффективно работать на благо жителей Свердловской области. На встрече также присутствовали заместитель губернатора Азат Салихов, врио начальника аппарата директора ФССП России Сергей Синичкин и главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова. Обсуждение касалось не только текущих достижений, но и планов на будущее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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