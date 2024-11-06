Главный пристав России приехал к Куйвашеву. Фото

Куйвашев обсудил с главой ФССП Аристовым вопросы сотрудничества на Среднем Урале

06 ноября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Рабочая встреча прошла 6 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов провели встречу, на которой обсудили ключевые аспекты сотрудничества между региональным правительством и ФССП. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики. «Во многом от слаженности совместной работы зависит не только решение социальных вопросов, но и наполнение регионального бюджета», — пояснили в ДИПе. Отмечается, что координация позволяет более эффективно работать на благо жителей Свердловской области. На встрече также присутствовали заместитель губернатора Азат Салихов, врио начальника аппарата директора ФССП России Сергей Синичкин и главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова. Обсуждение касалось не только текущих достижений, но и планов на будущее. Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов провели встречу, на которой обсудили ключевые аспекты сотрудничества между региональным правительством и ФССП. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики. «Во многом от слаженности совместной работы зависит не только решение социальных вопросов, но и наполнение регионального бюджета», — пояснили в ДИПе. Отмечается, что координация позволяет более эффективно работать на благо жителей Свердловской области. На встрече также присутствовали заместитель губернатора Азат Салихов, врио начальника аппарата директора ФССП России Сергей Синичкин и главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова. Обсуждение касалось не только текущих достижений, но и планов на будущее.