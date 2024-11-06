Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов провели встречу, на которой обсудили ключевые аспекты сотрудничества между региональным правительством и ФССП. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики.
«Во многом от слаженности совместной работы зависит не только решение социальных вопросов, но и наполнение регионального бюджета», — пояснили в ДИПе. Отмечается, что координация позволяет более эффективно работать на благо жителей Свердловской области.
На встрече также присутствовали заместитель губернатора Азат Салихов, врио начальника аппарата директора ФССП России Сергей Синичкин и главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова. Обсуждение касалось не только текущих достижений, но и планов на будущее.
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