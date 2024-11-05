Рецидивист из ХМАО случайно забил ногами до смерти знакомого

В Нягани судимый 35-летний местный житель забил до смерти ногами своего знакомого во время пьяной ссоры. Суд заключил мужчину под стражу, его обвиняют в убийстве по неосторожности.
«Находясь в квартире у знакомого в доме № 47 в 1 микрорайоне в Нягани, на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее двух ударов ногой по голове, чем причинил потерпевшему 1959 года рождения, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Пострадавший скончался в больнице.
О заключении мужчины под стражу просили следователи. В качестве меры пресечения суд отправил его в СИЗО почти на два месяца.
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