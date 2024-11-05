05 ноября 2024

Рецидивист из ХМАО случайно забил ногами до смерти знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд заключил мужчину под стражу
Суд заключил мужчину под стражу Фото:

В Нягани судимый 35-летний местный житель забил до смерти ногами своего знакомого во время пьяной ссоры. Суд заключил мужчину под стражу, его обвиняют в убийстве по неосторожности.

«Находясь в квартире у знакомого в доме № 47 в 1 микрорайоне в Нягани, на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее двух ударов ногой по голове, чем причинил потерпевшему 1959 года рождения, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Пострадавший скончался в больнице.

О заключении мужчины под стражу просили следователи. В качестве меры пресечения суд отправил его в СИЗО почти на два месяца.

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В Нягани судимый 35-летний местный житель забил до смерти ногами своего знакомого во время пьяной ссоры. Суд заключил мужчину под стражу, его обвиняют в убийстве по неосторожности. «Находясь в квартире у знакомого в доме № 47 в 1 микрорайоне в Нягани, на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее двух ударов ногой по голове, чем причинил потерпевшему 1959 года рождения, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Пострадавший скончался в больнице. О заключении мужчины под стражу просили следователи. В качестве меры пресечения суд отправил его в СИЗО почти на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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