Стало известно, когда Тюмень накроет снегом

Снегопад обрушится на Тюмень вечером 6 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Тюмени ожидается уже вечером
Снегопад в Тюмени ожидается уже вечером Фото:

В Тюмени снегопад начнется 6 ноября в промежуток между 20:00 и 23:00 часами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky.

«Тюмень, карта осадков. Начало снегопада — с 20:00 до 23:00», — сообщается на сайте сервиса.

К 23:00 часам в городе ожидается 0,8 сантиметров осадков. Как ранее писало URA.RU, снегопад продолжится до 08:00 часов 7 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени снегопад начнется 6 ноября в промежуток между 20:00 и 23:00 часами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky. «Тюмень, карта осадков. Начало снегопада — с 20:00 до 23:00», — сообщается на сайте сервиса. К 23:00 часам в городе ожидается 0,8 сантиметров осадков. Как ранее писало URA.RU, снегопад продолжится до 08:00 часов 7 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...