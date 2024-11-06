Стало известно, когда Тюмень накроет снегом

Снегопад в Тюмени ожидается уже вечером
В Тюмени снегопад начнется 6 ноября в промежуток между 20:00 и 23:00 часами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky.
«Тюмень, карта осадков. Начало снегопада — с 20:00 до 23:00», — сообщается на сайте сервиса.
К 23:00 часам в городе ожидается 0,8 сантиметров осадков. Как ранее писало URA.RU, снегопад продолжится до 08:00 часов 7 ноября.
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