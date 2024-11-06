На экраны выходит фильм о пермском благотворительном фонде «Дедморозим»

Новый документальный фильм «Жизнь длиною в детство» расскажет о работе пермского благотворительного фонда «Дедморозим». А точнее, о детской паллиативной службе фонда. Режиссер Ольга Аверкиева снимала ленту с 2018 года.
«Мы делали этот фильм с 2018 года. Я знаю, что многие участники уже устали ждать. Знаю, что некоторые герои не дождались... Оказалось, для завершения этой картины необходимо было стать другим человеком в каком-то смысле. Для меня это фильм-терапия. Ты физически понимаешь, на своей шкуре, что вылечить невозможно, что смерть неминуема, но счастье — здесь и сейчас, если ты его впустишь или подаришь», — цитирует Аверкиеву Пермский Союз кинематографистов.
Фильм показывает, что паллиативная помощь — это не про смерть, а про жизнь, наполненную мгновениями, которые делают ее беззаботнее, ярче и радостнее, отмечают в Союзе. Премьера ленты состоится 13 ноября в «Кристалл-центре». Вход по регистрации.
Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» был создан обычными пермяками в 2012 году. С тех пор он развился в крупную организацию, которая помогает сиротам, тяжелобольным и неизлечимым людям. Агентство RAEX весной 2024 года поместило его на третью строку рейтинга «нестоличных» фандрайзинговых благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала.
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