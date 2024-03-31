Пермский благотворительный фонд вошел в российский топ-3

Пермский фонд «Дедморозим» признан одним из лучших в России

Фонд «Дедморозим» занял третье место среди «нестоличных» НКО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский фонд «Дедморозим», который помогает тяжелобольным детям, признан одним из лучших в России. Агентство RAEX пометило его на третью строку рейтинга «нестоличных» фандрайзинговых благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала. Данные размещены на сайте RAEX.

«Важно, что это успех тысяч людей, которые стоят за „Дедморозим“. Вместе с пермяками мы собрали третью по силе команду поддержки детей в регионах. Ведь партнерский потенциал — это доверие, которое связывает всех нас в совершении круглогодичных чудес — чтобы давать больше жизни сотням тяжело и даже неизлечимо больных детей, чтобы десятки ребят оставались со своими родными, а не попадали в детские дома, чтобы вернуть будущее выпускникам интернатов», — прокомментировали рейтинг в «Дедморозим».

В общем рейтинге НКО по уровню партнерского потенциала пермский фонд занял 21 место. Также «Дедморозим» занял 11 место в топ-20 фандрайзинговых НКО, оказывающих медицинскую благотворительную помощь, и 17 место среди НКО, специализирующихся на поддержке и адаптации социально уязвимых групп граждан.