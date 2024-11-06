Шойгу: Россия и Казахстан составят план военного сотрудничества

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Шойгу заявил о развитии отношений между Казахстаном и РФ в военной сфере
Шойгу заявил о развитии отношений между Казахстаном и РФ в военной сфере Фото:

Москва и Астана составят план военного и технического сотрудничества до 2027 года. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Речь пойдет еще и дополнительно о форматах сотрудничества [между Россией и Казахстаном] в военной сфере и технической сфере. Конечно, мы будем говорить о том, что нам предстоит сделать в будущем году. Если говорить точнее, то подготовлен большой план нашей работы на 2025–2027 годы», — заявил Шойгу в рамках подготовки к встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ. Его слова приводит ТАСС. Он также надеется, что план получится утвердить в ближайшее время. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, комментируя конфликт на Украине. По его словам, дальнейшая эскалация может привести к «непоправимым последствиям для всего человечества», передает «Национальная служба новостей».

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Москва и Астана составят план военного и технического сотрудничества до 2027 года. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. «Речь пойдет еще и дополнительно о форматах сотрудничества [между Россией и Казахстаном] в военной сфере и технической сфере. Конечно, мы будем говорить о том, что нам предстоит сделать в будущем году. Если говорить точнее, то подготовлен большой план нашей работы на 2025–2027 годы», — заявил Шойгу в рамках подготовки к встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ. Его слова приводит ТАСС. Он также надеется, что план получится утвердить в ближайшее время.  Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, комментируя конфликт на Украине. По его словам, дальнейшая эскалация может привести к «непоправимым последствиям для всего человечества», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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