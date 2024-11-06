Шойгу: Россия и Казахстан составят план военного сотрудничества

Москва и Астана составят план военного и технического сотрудничества до 2027 года. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Речь пойдет еще и дополнительно о форматах сотрудничества [между Россией и Казахстаном] в военной сфере и технической сфере. Конечно, мы будем говорить о том, что нам предстоит сделать в будущем году. Если говорить точнее, то подготовлен большой план нашей работы на 2025–2027 годы», — заявил Шойгу в рамках подготовки к встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ. Его слова приводит ТАСС. Он также надеется, что план получится утвердить в ближайшее время.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, комментируя конфликт на Украине. По его словам, дальнейшая эскалация может привести к «непоправимым последствиям для всего человечества», передает «Национальная служба новостей».
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