Выбросы завода в Златоусте оседают на машинах жителей в виде сажи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сажа стала постоянным спутником жизни горожан на улице Матросова
Сажа стала постоянным спутником жизни горожан на улице Матросова Фото:

Выбросы завода «Промышленная пирометаллургия» в Златоусте (Челябинская область) оседают на окнах и автомобилях в виде сажи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии, до конца года компанию суд обязал создать санитарно-защитную зону.

«Дважды в октябре выявлено превышение допустимых норм. Руководителю вынесено предостережение с предложением проведения профилактических мероприятий, направленных на уменьшение концентрации загрязняющих веществ», — сообщили URA.RU в мэрии города.

По данным властей, завод выпускает обоженный молибденовый концентрат. Фактическая мощность предприятия составляет 420 тонн в год. Нарушение компанией, работающей на улице Матросова, экологических стандартов вызвало возмущение жителей. Ситуацию местные власти контролируют совместно с минэкологии региона, уральским управлением Росприроднадзора, Роспотребнадзором и прокуратурой.

История конфликта между жителями Златоуста и заводом «Промышленная пирометаллургия» длится уже несколько лет. В августе 2022 года в пресс-службе областной прокуратуры сообщили повторных проверках. Ранее вынесенные предостережения не возымели действия. Как теперь видно, нарушения продолжились. На них в интервью каналу «Злат-ТВ» указала помощник прокурора Елена Казицына.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес «Промышленной пирометаллургии». Ответ к моменту публикации не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выбросы завода «Промышленная пирометаллургия» в Златоусте (Челябинская область) оседают на окнах и автомобилях в виде сажи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии, до конца года компанию суд обязал создать санитарно-защитную зону. «Дважды в октябре выявлено превышение допустимых норм. Руководителю вынесено предостережение с предложением проведения профилактических мероприятий, направленных на уменьшение концентрации загрязняющих веществ», — сообщили URA.RU в мэрии города. По данным властей, завод выпускает обоженный молибденовый концентрат. Фактическая мощность предприятия составляет 420 тонн в год. Нарушение компанией, работающей на улице Матросова, экологических стандартов вызвало возмущение жителей. Ситуацию местные власти контролируют совместно с минэкологии региона, уральским управлением Росприроднадзора, Роспотребнадзором и прокуратурой. История конфликта между жителями Златоуста и заводом «Промышленная пирометаллургия» длится уже несколько лет. В августе 2022 года в пресс-службе областной прокуратуры сообщили повторных проверках. Ранее вынесенные предостережения не возымели действия. Как теперь видно, нарушения продолжились. На них в интервью каналу «Злат-ТВ» указала помощник прокурора Елена Казицына. При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес «Промышленной пирометаллургии». Ответ к моменту публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...