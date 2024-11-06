Выбросы завода «Промышленная пирометаллургия» в Златоусте (Челябинская область) оседают на окнах и автомобилях в виде сажи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии, до конца года компанию суд обязал создать санитарно-защитную зону.
«Дважды в октябре выявлено превышение допустимых норм. Руководителю вынесено предостережение с предложением проведения профилактических мероприятий, направленных на уменьшение концентрации загрязняющих веществ», — сообщили URA.RU в мэрии города.
По данным властей, завод выпускает обоженный молибденовый концентрат. Фактическая мощность предприятия составляет 420 тонн в год. Нарушение компанией, работающей на улице Матросова, экологических стандартов вызвало возмущение жителей. Ситуацию местные власти контролируют совместно с минэкологии региона, уральским управлением Росприроднадзора, Роспотребнадзором и прокуратурой.
История конфликта между жителями Златоуста и заводом «Промышленная пирометаллургия» длится уже несколько лет. В августе 2022 года в пресс-службе областной прокуратуры сообщили повторных проверках. Ранее вынесенные предостережения не возымели действия. Как теперь видно, нарушения продолжились. На них в интервью каналу «Злат-ТВ» указала помощник прокурора Елена Казицына.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес «Промышленной пирометаллургии». Ответ к моменту публикации не поступил.
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