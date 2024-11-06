На «Курганмашзводе» выберут самую лучшую Снегурочку

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Курганский оборонный завод объявил конкурс лучшей Снегурочки
Курганский оборонный завод объявил конкурс лучшей Снегурочки Фото:

На предприятии «Курганмашзавод» стартовал новогодний конкурс, в котором сотрудницы завода смогут побороться за звание главной Снегурочки. Конкурс предусматривает не только демонстрацию новогоднего костюма, но и интересное описание своей профессии. Об этом указано в посте группы предприятия.

«В преддверии Нового года объявляем конкурс на главную Снегурочку АО „Курганмашзавод“! Яркие, привлекательные и одаренные сотрудницы нашего предприятия — приглашаем вас стать первыми в истории новогоднего конкурса», — сообщается в официальном объявлении конкурса. Организаторы подчеркивают уникальность события и приглашают к активному участию.

Кроме основного звания «Снегурочка — 2025», участницы могут выиграть в дополнительных номинациях, таких как «Самый творческий костюм» и «Самое креативное описание профессии». Финальное голосование за лучших претенденток пройдет онлайн в группе завода, где подписчики сообщества выберут победителей.

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На предприятии «Курганмашзавод» стартовал новогодний конкурс, в котором сотрудницы завода смогут побороться за звание главной Снегурочки. Конкурс предусматривает не только демонстрацию новогоднего костюма, но и интересное описание своей профессии. Об этом указано в посте группы предприятия. «В преддверии Нового года объявляем конкурс на главную Снегурочку АО „Курганмашзавод“! Яркие, привлекательные и одаренные сотрудницы нашего предприятия — приглашаем вас стать первыми в истории новогоднего конкурса», — сообщается в официальном объявлении конкурса. Организаторы подчеркивают уникальность события и приглашают к активному участию. Кроме основного звания «Снегурочка — 2025», участницы могут выиграть в дополнительных номинациях, таких как «Самый творческий костюм» и «Самое креативное описание профессии». Финальное голосование за лучших претенденток пройдет онлайн в группе завода, где подписчики сообщества выберут победителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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