На «Курганмашзводе» выберут самую лучшую Снегурочку

На предприятии «Курганмашзавод» стартовал новогодний конкурс, в котором сотрудницы завода смогут побороться за звание главной Снегурочки. Конкурс предусматривает не только демонстрацию новогоднего костюма, но и интересное описание своей профессии. Об этом указано в посте группы предприятия.
«В преддверии Нового года объявляем конкурс на главную Снегурочку АО „Курганмашзавод“! Яркие, привлекательные и одаренные сотрудницы нашего предприятия — приглашаем вас стать первыми в истории новогоднего конкурса», — сообщается в официальном объявлении конкурса. Организаторы подчеркивают уникальность события и приглашают к активному участию.
Кроме основного звания «Снегурочка — 2025», участницы могут выиграть в дополнительных номинациях, таких как «Самый творческий костюм» и «Самое креативное описание профессии». Финальное голосование за лучших претенденток пройдет онлайн в группе завода, где подписчики сообщества выберут победителей.
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