Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала заместителю министра здравоохранения Владимиру Зеленскому не называть свою фамилию громко. Она сделала это в шутливой форме во время заседания Совфеда, в котором участвовал замминистра.
«Зеленский Владимир Анатольевич — первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — заявила Матвиенко. Трансляция заседания велась на телеканале верхней палаты парламента «Вместе.РФ».
Владимир Зеленский был назначен первым заместителем министра здравоохранения в 2021 году. Ранее он возглавлял Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования. Зеленский, родившийся в 1979 году в Москве, имеет опыт работы в Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения. Он является кандидатом экономических наук и награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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