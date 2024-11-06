Матвиенко посоветовала замминистра Зеленскому громко не называть свою фамилию. Видео

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Матвиенко отметила имя и фамилию первого замминистра здравоохранения
Матвиенко отметила имя и фамилию первого замминистра здравоохранения Фото:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала заместителю министра здравоохранения Владимиру Зеленскому не называть свою фамилию громко. Она сделала это в шутливой форме во время заседания Совфеда, в котором участвовал замминистра.

«Зеленский Владимир Анатольевич — первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — заявила Матвиенко. Трансляция заседания велась на телеканале верхней палаты парламента «Вместе.РФ».

Владимир Зеленский был назначен первым заместителем министра здравоохранения в 2021 году. Ранее он возглавлял Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования. Зеленский, родившийся в 1979 году в Москве, имеет опыт работы в Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения. Он является кандидатом экономических наук и награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала заместителю министра здравоохранения Владимиру Зеленскому не называть свою фамилию громко. Она сделала это в шутливой форме во время заседания Совфеда, в котором участвовал замминистра. «Зеленский Владимир Анатольевич — первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — заявила Матвиенко. Трансляция заседания велась на телеканале верхней палаты парламента «Вместе.РФ». Владимир Зеленский был назначен первым заместителем министра здравоохранения в 2021 году. Ранее он возглавлял Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования. Зеленский, родившийся в 1979 году в Москве, имеет опыт работы в Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения. Он является кандидатом экономических наук и награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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