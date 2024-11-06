CNBC: Трамп может позвонить Путину с вопросом по Украине уже завтра

CNBC: Трамп начнет диалог с Путиным по Украине сразу после победы на выборах
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Путин и Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время
Путин и Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время Фото:
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Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября, может привести к началу переговоров с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября. В этот день в США будут известны итоги голосования на выборах из-за разницы во времени между странами. Переговоры будут касаться вопросов об Украине, информирует CNBC.

«Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит Владимиру Путину уже 6 ноября», — говорится в материале. Эксперты предполагают, что это может привести к новому этапу диалога, однако Украина не сможет рассчитывать на возврат территорий или компенсации от России.

Также возможное соглашение может негативно сказаться на стремлении Украины вступить в НАТО. Хотя результаты выборов еще не объявлены, по предварительным данным, Трамп уже набрал необходимое количество голосов выборщиков и объявил себя 47-м президентом США.

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Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября, может привести к началу переговоров с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября. В этот день в США будут известны итоги голосования на выборах из-за разницы во времени между странами. Переговоры будут касаться вопросов об Украине, информирует CNBC. «Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит Владимиру Путину уже 6 ноября», — говорится в материале. Эксперты предполагают, что это может привести к новому этапу диалога, однако Украина не сможет рассчитывать на возврат территорий или компенсации от России. Также возможное соглашение может негативно сказаться на стремлении Украины вступить в НАТО. Хотя результаты выборов еще не объявлены, по предварительным данным, Трамп уже набрал необходимое количество голосов выборщиков и объявил себя 47-м президентом США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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