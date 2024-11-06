CNBC: Трамп может позвонить Путину с вопросом по Украине уже завтра

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября, может привести к началу переговоров с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября. В этот день в США будут известны итоги голосования на выборах из-за разницы во времени между странами. Переговоры будут касаться вопросов об Украине, информирует CNBC.
«Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит Владимиру Путину уже 6 ноября», — говорится в материале. Эксперты предполагают, что это может привести к новому этапу диалога, однако Украина не сможет рассчитывать на возврат территорий или компенсации от России.
Также возможное соглашение может негативно сказаться на стремлении Украины вступить в НАТО. Хотя результаты выборов еще не объявлены, по предварительным данным, Трамп уже набрал необходимое количество голосов выборщиков и объявил себя 47-м президентом США.
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