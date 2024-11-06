Матвиенко назвала победу Трампа результатом протеста американцев против власти

Матвиенко: американцы на выборах продемонстрировали свое отношение к демократам
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Американский народ недоволен политикой демократов, заявила Матвиенко
Американский народ недоволен политикой демократов, заявила Матвиенко Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает победу на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа отражением протеста американцев против власти. Она отметила, что результаты выборов ясно демонстрируют недовольство политикой демократов как на международной, так и на внутренней арене.

«На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы», — передает слова Матвиенко РИА «Новости». Она добавила, что недовольство касается политики демократов как на международной, так и на внутренней сцене.

В США 5 ноября стартовали президентские выборы. Кандидаты — Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от республиканцев. Трамп 6 ноября объявил о своей победе, выступая во Флориде, и назвал это «политической победой, которую прежде не знала история США». Он уверен, что получит более 315 голосов выборщиков и подчеркнул поддержку народа, несмотря на политические разногласия. Политолог Александр Дугин отметил, что в Киеве наблюдается паника из-за победы Трампа, передает «Ридус».

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает победу на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа отражением протеста американцев против власти. Она отметила, что результаты выборов ясно демонстрируют недовольство политикой демократов как на международной, так и на внутренней арене. «На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы», — передает слова Матвиенко РИА «Новости». Она добавила, что недовольство касается политики демократов как на международной, так и на внутренней сцене. В США 5 ноября стартовали президентские выборы. Кандидаты — Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от республиканцев. Трамп 6 ноября объявил о своей победе, выступая во Флориде, и назвал это «политической победой, которую прежде не знала история США». Он уверен, что получит более 315 голосов выборщиков и подчеркнул поддержку народа, несмотря на политические разногласия. Политолог Александр Дугин отметил, что в Киеве наблюдается паника из-за победы Трампа, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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