Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает победу на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа отражением протеста американцев против власти. Она отметила, что результаты выборов ясно демонстрируют недовольство политикой демократов как на международной, так и на внутренней арене.
«На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы», — передает слова Матвиенко РИА «Новости». Она добавила, что недовольство касается политики демократов как на международной, так и на внутренней сцене.
В США 5 ноября стартовали президентские выборы. Кандидаты — Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от республиканцев. Трамп 6 ноября объявил о своей победе, выступая во Флориде, и назвал это «политической победой, которую прежде не знала история США». Он уверен, что получит более 315 голосов выборщиков и подчеркнул поддержку народа, несмотря на политические разногласия. Политолог Александр Дугин отметил, что в Киеве наблюдается паника из-за победы Трампа, передает «Ридус».
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