Власти объяснили, почему у тюменцев заберут долгожданную парковку

В Тюмени жильцы дома лишатся парковки после проверки прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Шлагбаум оказалось можно, парковку - нельзя
Шлагбаум оказалось можно, парковку - нельзя Фото:

Решение о выдачи разрешения на установку шлагбаума вблизи трех домов на улице Вокзальной у жителей отзывают из-за того, что они использовали огражденную территорию под парковку. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. Ранее тюменцы пожаловались, что долгожданные метры для стоянки у них отбирают по неизвестной причине.

«Прокуратурой Тюменской области проведена проверка по вопросу правомерности выдачи администрацией Тюмени разрешения на использование земельного участка для размещения шлагбаума. Установлено, что в результате его установки фактически собственникам предоставлено разрешение на размещение парковки, что не соответствует нормам. Учитывая вышеизложенное, представителю собственников будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по устранению нарушения», — сообщили в мэрии.

Как ранее писало URA.RU, жители трех домов на улице Вокзальной в Тюмени получили разрешение на установку шлагбаума. После эту территорию они стали использовать под парковку. В этом и был изначальный замысел: у домов нет своей территории, а на оставшейся паркуются все желающие — сотрудники ближайших офисов и их посетители. Люди расстроены тем, что у них отбирают необходимую стоянку, а также тем, что на шлагбаум были потрачены немалые средства.

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Решение о выдачи разрешения на установку шлагбаума вблизи трех домов на улице Вокзальной у жителей отзывают из-за того, что они использовали огражденную территорию под парковку. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. Ранее тюменцы пожаловались, что долгожданные метры для стоянки у них отбирают по неизвестной причине. «Прокуратурой Тюменской области проведена проверка по вопросу правомерности выдачи администрацией Тюмени разрешения на использование земельного участка для размещения шлагбаума. Установлено, что в результате его установки фактически собственникам предоставлено разрешение на размещение парковки, что не соответствует нормам. Учитывая вышеизложенное, представителю собственников будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по устранению нарушения», — сообщили в мэрии. Как ранее писало URA.RU, жители трех домов на улице Вокзальной в Тюмени получили разрешение на установку шлагбаума. После эту территорию они стали использовать под парковку. В этом и был изначальный замысел: у домов нет своей территории, а на оставшейся паркуются все желающие — сотрудники ближайших офисов и их посетители. Люди расстроены тем, что у них отбирают необходимую стоянку, а также тем, что на шлагбаум были потрачены немалые средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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