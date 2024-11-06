Власти объяснили, почему у тюменцев заберут долгожданную парковку

Решение о выдачи разрешения на установку шлагбаума вблизи трех домов на улице Вокзальной у жителей отзывают из-за того, что они использовали огражденную территорию под парковку. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. Ранее тюменцы пожаловались, что долгожданные метры для стоянки у них отбирают по неизвестной причине.
«Прокуратурой Тюменской области проведена проверка по вопросу правомерности выдачи администрацией Тюмени разрешения на использование земельного участка для размещения шлагбаума. Установлено, что в результате его установки фактически собственникам предоставлено разрешение на размещение парковки, что не соответствует нормам. Учитывая вышеизложенное, представителю собственников будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по устранению нарушения», — сообщили в мэрии.
Как ранее писало URA.RU, жители трех домов на улице Вокзальной в Тюмени получили разрешение на установку шлагбаума. После эту территорию они стали использовать под парковку. В этом и был изначальный замысел: у домов нет своей территории, а на оставшейся паркуются все желающие — сотрудники ближайших офисов и их посетители. Люди расстроены тем, что у них отбирают необходимую стоянку, а также тем, что на шлагбаум были потрачены немалые средства.
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