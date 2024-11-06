Курганское ГУ МЧС выступило с обращением из-за обрушившегося снегопада

В Курганской области 7 ноября ожидаются сильный ветер, накаты и заносы на дорогах из-за снегопада. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
«Синоптики прогнозируют метель, на дорогах накат, местами заносы. Порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в telegram-канале ведомства.
Спасатели напомнили курганцам о необходимости отложить поездки на дальние расстояния. При снежном накате водителям рекомендуют не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане с обеда начался сильный снегопад. За считанные часы осадками занесло дороги. Установление постоянного снежного покрова прогнозируют на 7 ноября. По данным синоптика Ильи Винштейна, ожидается сне высотой до восьми сантиметров.
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