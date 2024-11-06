Пермский фитнес-тренер рассказала, как правильно похудеть к Новому году

Чтобы сбросить лишние килограммы к Новому году, пермякам рекомендуют добавить в свой распорядок дня больше активности, полноценный сон и питание без радикальных диет. Кроме снижения веса это принесет ощущение легкости и бодрости, рассказала URA.RU эксперт по экологичному фитнесу, основатель проекта Sportlive из Перми Екатерина Галани.
«Чтобы подготовить тело к Новому году, нужно придерживаться трех моментов. Во-первых, вернуться к природной активности. Во-вторых, питаться осознанно без жестких ограничений. В-третьих, управлять стрессом и сном», — рассказала Екатерина Галани корреспонденту агентства.
Она уточнила, что для начала достаточно делать зарядку по 15 минут каждое утро, добавить больше ходьбы, танцев или игр в свой день. Можно выбрать не один, а два или три приятных вида тренировок. В питание важно включить больше овощей и цельных продуктов. Не стоит запрещать себе любимые блюда. Нужно только уметь их балансировать. Всю еду лучше заносить в дневник питания, чтобы развивать осознанность. Для управления стрессом рекомендуется практиковать медитацию, йогу или прогулки и спать по 7-8 часов. Также можно найти другие способы расслабления.
По мнению фитнес тренера, эти рекомендации помогут улучшить сон и настроение, снизить вес на 2-4 килограмма при соблюдении принципов здорового питания, лучше понимать свое тело. «Слушайте свой организм, давайте ему отдыхать. Эти здоровые привычки останутся с вами надолго. А вы получите ощущение легкости и бодрости вместо изнеможения, которое обычно бывает от жестких диет», — отметила собеседница агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!