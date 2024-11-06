Самые дорогие квартиры в ЖК, выставленные на продажу в Челябинске в 2024 году. Фото

06 ноября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квартир в дорогих новостройках составляет от 170 до240 тысяч рублей за «квадрат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в топ самых дорогих жилых комплексов 2024 года, выставленных на продажу, вошли новостройки, возведенные в центральной части города. Это ЖК «Грани», «Никс про на Лесопарковой» и ЖК «Голос Меридиан». Стоимость подобной недвижимости варьируется в районе 170-240 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом 6 ноября URA.RU сообщил директор по продажам АН DAN Недвижимость Алексей Найденов. «За последние полгода в Челябинске на продажу было выставлено сразу несколько дорогих ЖК класса бизнес и комфорт, причем на верхних позициях находятся новостройки в центральной части города. На первой и второй позициях по стоимости ЖК „Грани“ и ЖК „Никс Про на Лесопарковой“, где квартиры продаются по 220-220 тысяч рублей за квадратный метр. Далее идет ЖК „Голос. Меридиан“, это уже ЧТЗ, но по сути это все равно центр города», — поделился с URA.RU директор по продажам АН DAN Недвижимость. Также Найденов отметил, топ-5 дорогих ЖК замыкают комплексы, расположенные на северо-западе в 29 микрорайоне. Это ЖК «Весенний» и ЖК «Клевер», расположенные рядом с ледовой ареной «Трактор» и будущим строящимся аквапарком. Все это монолитно-каркасные дома комфорт-класса. Самая нижняя планка по цене — 170 тысяч рублей за квадратный метр. Это новые квартиры площадью не менее 60 квадратных метров. Небольшие квартиры-студии площадью от 26 квадратных метров продаются по 180-220 тысяч рублей за квадратный метр. Бутик-квартал Меридиан будет построят напротив «Видгоф» сайт ЕИСЖС Квартал «Клевер» на северо-западе г. Челябинск сайт ЕИСЖС ЖК бизнес-класса возведут на пересечении улиц Худякова и Лесопарковой сайт ЕИСЖС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в топ самых дорогих жилых комплексов 2024 года, выставленных на продажу, вошли новостройки, возведенные в центральной части города. Это ЖК «Грани», «Никс про на Лесопарковой» и ЖК «Голос Меридиан». Стоимость подобной недвижимости варьируется в районе 170-240 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом 6 ноября URA.RU сообщил директор по продажам АН DAN Недвижимость Алексей Найденов. «За последние полгода в Челябинске на продажу было выставлено сразу несколько дорогих ЖК класса бизнес и комфорт, причем на верхних позициях находятся новостройки в центральной части города. На первой и второй позициях по стоимости ЖК „Грани“ и ЖК „Никс Про на Лесопарковой“, где квартиры продаются по 220-220 тысяч рублей за квадратный метр. Далее идет ЖК „Голос. Меридиан“, это уже ЧТЗ, но по сути это все равно центр города», — поделился с URA.RU директор по продажам АН DAN Недвижимость. Также Найденов отметил, топ-5 дорогих ЖК замыкают комплексы, расположенные на северо-западе в 29 микрорайоне. Это ЖК «Весенний» и ЖК «Клевер», расположенные рядом с ледовой ареной «Трактор» и будущим строящимся аквапарком. Все это монолитно-каркасные дома комфорт-класса. Самая нижняя планка по цене — 170 тысяч рублей за квадратный метр. Это новые квартиры площадью не менее 60 квадратных метров. Небольшие квартиры-студии площадью от 26 квадратных метров продаются по 180-220 тысяч рублей за квадратный метр.