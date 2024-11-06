В Кургане из-за снегопада отменили десятки рейсов в соседние регионы

В Кургане перевозчики из-за снегопада отменили не менее 20 рейсов в соседние регионы. Среди них маршруты до Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила и Тюмени. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».
«По данным табло Курганского автовокзала, 6 ноября перевозчики отменили не менее 20 рейсов. В Екатеринбург, Пермь, Нижний Тагил, Тюмень, Шадринск, Петухово, Белозерское, Половинное, Ершовку, Прорывное, Утятское, Большое Раково, Пименовку, санаторий Лесники и Красный Октябрь», — говорится в telegram-канале.
В автовокзале корреспонденту URA.RU сообщили, что рейсы осуществляются по расписанию. Информация по поводу закрытия движения от ГИБДД не поступала.
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