Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, продает около нескольких десятков жилых вагон-домов, предназначенных для проживания вахтовиков на нефтяных месторождениях. Цены варьируются от 50 до 300 тысяч рублей в зависимости от года производства и состояния имущества, сообщил агентству продавец.
«На продажу выставлены 28 вагон-домов разного назначения: жилые, административные, столовые, банные и складские. Цены за лот — от 54 до 284 тысяч рублей. Они расположены на нефтяных месторождениях „Сургутнефтегаза“ в Сургутском районе ХМАО и в Якутии», — сообщил URA.RU представитель компании.
Вагоны выпущены 10–20 лет назад, многие из них нуждаются в ремонте из-за износа. Состояние вагонов влияет на цену: более поврежденные модели продаются дешевле.
Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из ХМАО избавляется от неисправных лабораторий на колесах. Начальная стоимость каждой машины составляет порядка 2,6 млн рублей.
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