Во втором квартале 2025 года компания «Атомстройкомплекс» планирует запустить строительство 170-метрового небоскреба Opera Tower рядом с екатеринбургским бизнес-центром «Высоцкий». «Атом» уже утвердил внешний вид объекта и делится рендерами с URA.RU.
«Проект будет направлен в Москву в начале 2025 года для прохождения главгосэкспертизы. На строительной площадке сейчас проводится обследование имеющихся конструкций, приступить к строительным работам рассчитываем в 2025 году», — рассказала директор по проектированию «Атома» Екатерина Спирина.
Предполагается, что высота стилобатной части составит восемь этажей — здесь предусмотрено размещение торговой галереи, ресторана с летней верандой, фитнес-центра, а также офисов. Не исключено, что первые пять этажей займет сам застройщик, остальные площади предполагается сдавать в аренду. Большая часть небоскреба предусмотрена для жилых апартаментов. В здании установят 19 лифтов, главный вход будет расположен со стороны улицы Малышева.
Завершить строительство Opera Tower должны были еще в 2013 году. В 2015-м возведение небоскреба заморозили на стадии готовности 5%. Изначально планировалось, что его высота составит 155 метров. Над разработкой проекта работало одно из влиятельнейших архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects, однако в 2022 году работы пришлось остановить. Далее за объект взялась компания «Востокпроект», которая работала над штаб-квартирой РМК.
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