Зонты и лопаты: курганцы спасаются от снегопада. Фото, видео

В Кургане из-за снегопада проблемы с пробками и закрыт аэропорт
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прошла метель
В Кургане прошла метель Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

Обещанный синоптиками снег метелью и снегопадом обрушился на Курган. В результате ухудшения погоды было приостановлено выполнение авиарейсов, закрыт аэропорт, наземный городской транспорт встал в восьмибалльные пробки, а власти мобилизовали спецтехнику для уборки улиц. URA.RU собрало информацию о событиях, связанных со снегопадом.

«На улицах Кургана горожане прячутся от снега в капюшонах. Кто-то использует зонты. Снег застал и велосипедистов. Работники магазинов выходят на улицу с лопатами, чтобы очищать входные группы, а спецтехника чистит тротуары», — передает корреспондент.

Снег стал выпадать в Кургане в обеденное время. Затем началась метель. Из-за ухудшения погоды, пилот самолета, летевшего из Сочи в Курган, решил совершить посадку в Челябинске. Пассажирам было предложено переждать метель в гостинице несколько часов. 

В результате ухудшения погодных условий аэропорт Кургана был закрыт до 21:00 по местному времени. При этом уточняется, что время могут продлить до утра. 

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Обещанный синоптиками снег метелью и снегопадом обрушился на Курган. В результате ухудшения погоды было приостановлено выполнение авиарейсов, закрыт аэропорт, наземный городской транспорт встал в восьмибалльные пробки, а власти мобилизовали спецтехнику для уборки улиц. URA.RU собрало информацию о событиях, связанных со снегопадом. «На улицах Кургана горожане прячутся от снега в капюшонах. Кто-то использует зонты. Снег застал и велосипедистов. Работники магазинов выходят на улицу с лопатами, чтобы очищать входные группы, а спецтехника чистит тротуары», — передает корреспондент. Снег стал выпадать в Кургане в обеденное время. Затем началась метель. Из-за ухудшения погоды, пилот самолета, летевшего из Сочи в Курган, решил совершить посадку в Челябинске. Пассажирам было предложено переждать метель в гостинице несколько часов.  В результате ухудшения погодных условий аэропорт Кургана был закрыт до 21:00 по местному времени. При этом уточняется, что время могут продлить до утра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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