Обещанный синоптиками снег метелью и снегопадом обрушился на Курган. В результате ухудшения погоды было приостановлено выполнение авиарейсов, закрыт аэропорт, наземный городской транспорт встал в восьмибалльные пробки, а власти мобилизовали спецтехнику для уборки улиц. URA.RU собрало информацию о событиях, связанных со снегопадом.
«На улицах Кургана горожане прячутся от снега в капюшонах. Кто-то использует зонты. Снег застал и велосипедистов. Работники магазинов выходят на улицу с лопатами, чтобы очищать входные группы, а спецтехника чистит тротуары», — передает корреспондент.
Снег стал выпадать в Кургане в обеденное время. Затем началась метель. Из-за ухудшения погоды, пилот самолета, летевшего из Сочи в Курган, решил совершить посадку в Челябинске. Пассажирам было предложено переждать метель в гостинице несколько часов.
В результате ухудшения погодных условий аэропорт Кургана был закрыт до 21:00 по местному времени. При этом уточняется, что время могут продлить до утра.
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