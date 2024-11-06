Из-за метели аэропорту Кургана грозит закрытие до утра

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Аэропорт Кургана могут закрыть до утра 7 ноября
Аэропорт Кургана могут закрыть до утра 7 ноября Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

Аэропорт Кургана из-за сильного снегопада могут закрыть до пяти утра 7 ноября. На данный момент данный вариант рассматривается на случай, если погодные условия не станут лучше. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Кургана официально закрыт до 21:45 по местному времени. Решается вопрос о возможности продлить ограничение до пяти часов утра 7 ноября. Все будет зависит от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. 

Ранее URA.RU писало, что из-за метели самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться на запасном аэродроме Челябинска. Позднее стало известно, что пассажиров рейса начали отправлять переждать метель в гостинице. 

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Аэропорт Кургана из-за сильного снегопада могут закрыть до пяти утра 7 ноября. На данный момент данный вариант рассматривается на случай, если погодные условия не станут лучше. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила в пресс-службе воздушной гавани. «Аэропорт Кургана официально закрыт до 21:45 по местному времени. Решается вопрос о возможности продлить ограничение до пяти часов утра 7 ноября. Все будет зависит от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.  Ранее URA.RU писало, что из-за метели самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться на запасном аэродроме Челябинска. Позднее стало известно, что пассажиров рейса начали отправлять переждать метель в гостинице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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