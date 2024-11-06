Пассажиров самолета Сочи-Курган, экстренно севшего в Челябинске, отправляют в гостиницу

Пассажиров самолета, летевшего из Сочи в Курган и сделавшего экстренную остановку в Челябинске, отправляют переждать метель в гостинице. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Пассажиров отправляют в гостиницу на три-четыре часа. В самом Челябинске сильнее метет», — передает журналист агентства URA.RU.
Самолет должен был прилететь в Курган в 14:05. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. На онлайн-табло аэропорта Челябинска указано, что посадка на рейс до Кургана начнется в 14:50.
Обновлено в 15:04 по уральскому времени:
Корреспондент URA.RU, летевший на самолете Сочи-Курган, сообщает, что рейс из Челябинска в Курган назначен на 20:25.
Ранее URA.RU писало, что самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку.
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