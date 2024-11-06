Самолет, летевший из Сочи в Курган, экстренно приземлился в Челябинске. Видео

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Самолет из Сочи не долетел до Кургана
Самолет из Сочи не долетел до Кургана Фото:

Самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Об этом передает корреспондент URA.RU. 

«Самолет из Сочи сел не в Кургане, а в Челябинске. Решение принял пилот в целях безопасности пассажиров из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку», — передает корреспондент URA.RU.

Самолет должен был прилететь в Курган в 14:05. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. На онлайн-табло аэропорта Челябинска указано, что посадка на рейс до Кургана начнется в 14:50. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начался снегопад. Осадки сопровождаются сильным ветром и метелью. По прогнозам, снег будет идти до полуночи. 7 ноября ожидается установление постоянного снежного покрова.

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Самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Об этом передает корреспондент URA.RU.  «Самолет из Сочи сел не в Кургане, а в Челябинске. Решение принял пилот в целях безопасности пассажиров из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку», — передает корреспондент URA.RU. Самолет должен был прилететь в Курган в 14:05. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. На онлайн-табло аэропорта Челябинска указано, что посадка на рейс до Кургана начнется в 14:50.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане начался снегопад. Осадки сопровождаются сильным ветром и метелью. По прогнозам, снег будет идти до полуночи. 7 ноября ожидается установление постоянного снежного покрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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