Самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Самолет из Сочи сел не в Кургане, а в Челябинске. Решение принял пилот в целях безопасности пассажиров из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку», — передает корреспондент URA.RU.
Самолет должен был прилететь в Курган в 14:05. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. На онлайн-табло аэропорта Челябинска указано, что посадка на рейс до Кургана начнется в 14:50.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане начался снегопад. Осадки сопровождаются сильным ветром и метелью. По прогнозам, снег будет идти до полуночи. 7 ноября ожидается установление постоянного снежного покрова.
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