Иванов находится в СИЗО с апреля
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ
Иванов обвиняется в получении крупной взятки. В апреле он был задержан и помещен в СИЗО.
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