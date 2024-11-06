Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

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Иванов находится в СИЗО с апреля Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Иванов обвиняется в получении крупной взятки. В апреле он был задержан и помещен в СИЗО.

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Бывший замминистра обороны Тимур Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Иванов обвиняется в получении крупной взятки. В апреле он был задержан и помещен в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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