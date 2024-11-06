Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

06 ноября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Иванов находится в СИЗО с апреля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывший замминистра обороны Тимур Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Иванов обвиняется в получении крупной взятки. В апреле он был задержан и помещен в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов исключен из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Иванов обвиняется в получении крупной взятки. В апреле он был задержан и помещен в СИЗО.