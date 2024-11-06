Тюменец Рустам Сайфуллин, получивший звание Героя России за участие в СВО, вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии «Единая Россия». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Герой России Рустам Сайфуллин вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии „Единая Россия“. Об этом объявлено на пленарном заседании семинара-совещания, которое проходит в Москве под председательством временно исполняющего полномочия секретаря Генсовета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Владимира Якушева», — рассказали в инфоцентре.
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин получил звание Героя Российской Федерации в июне 2022 года. При массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он дважды получал ранения, потерял ногу, а после прохождения лечения вернулся в регион и, по предложению министра обороны, занял пост замначальника ТВВИКУ.
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