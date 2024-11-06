Уехавший за границу экс-депутат думы Екатеринбурга попал в список экстремистов и террористов

Экс-депутат думы Екатеринбурга Боровик попал в список экстремистов и террористов

06 ноября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Боровик попал под уголовное дело по части второй статьи 205 УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика, попавшего под уголовное дело — по части второй статьи 205 УК РФ — за посты в соцсети «ВКонтакте», в которых усмотрели признаки оправдания терроризма. Информация об этом появилась на сайте федеральной службы. На сайте в перечне террористов и экстремистов Евгений Боровик в списке физических лиц под номером 2923. Там же указаны дата и место его рождения. Новость по теме Суд заочно арестовал уехавшего за границу экс-депутата думы Екатеринбурга, есть слухи про Интерпол Об уголовном деле в отношении Боровика стало известно еще в феврале 2024-го. Заявление на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В мае Ленинский райсуд оштрафовал Боровика по статье о дискредитации российской армии. Претензии силовиков могут быть связаны с его публичными высказываниями. Кировский райсуд 22 октября заочно арестовал экс-депутата. Депутатом гордумы Боровик был в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика, попавшего под уголовное дело — по части второй статьи 205 УК РФ — за посты в соцсети «ВКонтакте», в которых усмотрели признаки оправдания терроризма. Информация об этом появилась на сайте федеральной службы. На сайте в перечне террористов и экстремистов Евгений Боровик в списке физических лиц под номером 2923. Там же указаны дата и место его рождения. Об уголовном деле в отношении Боровика стало известно еще в феврале 2024-го. Заявление на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В мае Ленинский райсуд оштрафовал Боровика по статье о дискредитации российской армии. Претензии силовиков могут быть связаны с его публичными высказываниями. Кировский райсуд 22 октября заочно арестовал экс-депутата. Депутатом гордумы Боровик был в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось.