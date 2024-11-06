Губернатор перестраивает свердловскую «Единую Россию», фамилия ответственного всех удивит

Куйвашев запустил реформу внутри реготделения «Единой России»

06 ноября 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (справа) заявил, что первичкам нужно быть активнее Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к реформе внутри «Единой России», запущенной секретарем генсовета партии, его товарищем Владимиром Якушевым. Днем 6 ноября Куйвашев провел в Екатеринбурге закрытое совещание с секретарями первичных ячеек «ЕР» со всей области и заявил, что они теперь будут работать по-новому. Создан специальный координационный совет, который возглавил малознакомый свердловскому политическому истеблишменту деятель. Мероприятие состоялось на базе штаба общественной поддержки «Единой России». Из первых лиц региона были также вице-губернатор Олег Чемезов, спикер заксо Людмила Бабушкина ее заместители Михаил Клименко и Дмитрий Жуков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Куйвашев, по данным URA.RU, обозначил, что первичные ячейки должны играть более весомую роль в жизни свердловской «Единой России» (которую сам Куйвашев и возглавляет). «Им предстоит активно участвовать в реализации партийных проектов, знакомиться с важными изменениями федерального законодательства, транслировать их избирателям на местах, привлекать новых сторонников и заявляться на федеральные партийные гранты (местных денег никто не даст)», — пересказал месседж губернатора участник встречи. Секретарем координационного совета, который будет курировать внутрипартийную перезагрузку в регионе, стал Вячеслав Есин — секретарь первичной ячейки из Новоуральска, инженер «Уральского электрохимического комбината» (принадлежит «Росатому»). Среди свидетелей тут же возникло предположение, что Есин — будущий кандидат в заксо. «С таких должностей на областной уровень не уходят», — опроверг корреспонденту статусный партиец. О намерении пересмотреть работу первичных отделений «Единой России» (всего их 89 тысяч по стране) Якушев объявил в июле. Отталкиваясь от того, что руководством «ЕР» 2024-й год объявлен годом первичных отделений, он намерен сделать каждый год в жизни партии ориентированным на внимание к работе первичек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к реформе внутри «Единой России», запущенной секретарем генсовета партии, его товарищем Владимиром Якушевым. Днем 6 ноября Куйвашев провел в Екатеринбурге закрытое совещание с секретарями первичных ячеек «ЕР» со всей области и заявил, что они теперь будут работать по-новому. Создан специальный координационный совет, который возглавил малознакомый свердловскому политическому истеблишменту деятель. Мероприятие состоялось на базе штаба общественной поддержки «Единой России». Из первых лиц региона были также вице-губернатор Олег Чемезов, спикер заксо Людмила Бабушкина ее заместители Михаил Клименко и Дмитрий Жуков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Куйвашев, по данным URA.RU, обозначил, что первичные ячейки должны играть более весомую роль в жизни свердловской «Единой России» (которую сам Куйвашев и возглавляет). «Им предстоит активно участвовать в реализации партийных проектов, знакомиться с важными изменениями федерального законодательства, транслировать их избирателям на местах, привлекать новых сторонников и заявляться на федеральные партийные гранты (местных денег никто не даст)», — пересказал месседж губернатора участник встречи. Секретарем координационного совета, который будет курировать внутрипартийную перезагрузку в регионе, стал Вячеслав Есин — секретарь первичной ячейки из Новоуральска, инженер «Уральского электрохимического комбината» (принадлежит «Росатому»). Среди свидетелей тут же возникло предположение, что Есин — будущий кандидат в заксо. «С таких должностей на областной уровень не уходят», — опроверг корреспонденту статусный партиец. О намерении пересмотреть работу первичных отделений «Единой России» (всего их 89 тысяч по стране) Якушев объявил в июле. Отталкиваясь от того, что руководством «ЕР» 2024-й год объявлен годом первичных отделений, он намерен сделать каждый год в жизни партии ориентированным на внимание к работе первичек.