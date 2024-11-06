Песков: страны БРИКС не обсуждали новую валюту

На недавнем саммите БРИКС в Казани не обсуждался вопрос о создании единой валюты для стран-участниц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Велась ли предметная речь о создании единой валюты БРИКС? Нет, не велась. Это вряд ли возможно в настоящее время», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Пресс-секретарь подчеркнул, что саммит привел к важным результатам как для России, так и для заинтересованных стран. По его словам, в рамках мероприятия лидеры государств, помимо основных вопросов, также обсудили финансово-экономический сектор.
Ранее политолог Сергей Станкевич на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что в ближайшие месяцы будет внедряться новая международная платежная система Bridge BRICS, в которой будут происходить мгновенные расчеты в национальных валютах по всем торговым контрактам. Эти расчеты не будут завязаны на долларах, передает «Национальная служба новостей».
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