Главе СКР Бастрыкину доложат об убийстве младенца в Челябинской области

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Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования дела по факту смерти новорожденного мальчика в поселке Сулея Челябинской области. Уголовное дело было возбуждено против местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Глава ведомства Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говрится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Женщина в поселке Сулея родила ребенка в банеи убила его. Следом выяснились подробности жестокого убийства. Подозреваемая поместила младенца в пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в холодном помещении.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования дела по факту смерти новорожденного мальчика в поселке Сулея Челябинской области. Уголовное дело было возбуждено против местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Глава ведомства Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говрится в сообщении. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Женщина в поселке Сулея родила ребенка в банеи убила его. Следом выяснились подробности жестокого убийства. Подозреваемая поместила младенца в пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в холодном помещении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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